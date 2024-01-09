《齮齕人生》全亞裔捧3獎 刷新金球紀錄 《傳媒家族繼承人》奪4獎電視大贏家

【明報專訊】第81屆金球獎香港時間昨早舉行頒獎禮；電視方面，《傳媒家族繼承人》奪戲劇類4獎，成為大贏家，為已劇終的第4季寫下完美句號；《大熊餐廳》和《齮齕人生》分別橫掃音樂或喜劇及迷你劇或電視電影兩組別所有獎項，《齮》劇更刷新金球獎紀錄，包辦最佳男女主角的連尚燁和黃艾莉均是亞裔演員，連捧走最佳劇集的創作人兼監製李成真也是韓裔。

《傳媒家族繼承人》講述傳媒集團老闆在生意王國繼承權方面，跟三子一女連環鬥法，去年播出的第4季亦是最終章，結果在金球獎寫下完美句號，除贏得戲劇類最佳劇集外，劇中扮演兄妹的基倫高堅（Kieran Culkin）與莎拉施努克（Sarah Snook）分封帝后，飾演莎拉丈夫的馬修麥菲頓（Matthew Macfadyen）則拿下最佳男配角。

基倫高堅曾三度角逐男配

童星出身的基倫高堅是《寶貝智多星》麥哥利高堅的胞弟，過去憑《傳》劇三度角逐男配角獎俱落敗，「多得《傳》劇，我到這頒獎禮多次，差不多已接受自己永遠不會得獎，所以這真是美好時刻」。基倫多謝此劇的台前幕後。莎拉施努克過往憑《傳》劇摘下最佳女配角，卻首次在金球獎封后，除多謝創作人謝斯岩士唐（Jesse Armstrong），又稱該劇改變了她的人生，並歸功於劇組，「這是團隊努力的成果，令此劇那麽精彩」。

《大熊餐廳》揚威音樂或喜劇組

講述星級大廚因兄長輕生，重返家鄉接掌家族食肆的《大熊餐廳》，捧走音樂或喜劇類最佳劇集，扮演大廚的謝洛米韋特（Jeremy Allen White）和年輕副廚師的阿優艾德比利（Ayo Edebiri）更包辦最佳男女主角獎。謝洛米擊敗《乜都得教練》積遜蘇迪堅斯（Jason Sudeikis）等勁敵，多謝同劇拍檔外，又提及兩名女兒，連說多次「我愛你們」。首度提名視后一擊即中的阿優表示面對滿堂她欣賞的藝人，能得獎很感恩，並把劇中拍檔視為家人，她又搞笑多謝所有經理人及其助理，「多謝肯覆我瘋狂電郵的每個人，如果我忘了道謝，對不起，可能你很刻薄」。

《王冠》「戴妃」奪女配

迷你劇或電視電影方面，講述互不認識男女因駕駛問題起爭執並互相報復的《齮齕人生》，包辦最佳劇集及最佳男女主角3獎。此劇由美籍韓裔李成真創作、編劇及監製，《行屍》美籍韓裔男星連尚燁（Steven Yeun）飾演失意工程承辦商，首獲金球提名即稱帝，他在台上公開感謝太太；棟篤笑藝人出身的黃艾莉（Ali Wong）同樣首次在金球獎封后，她多謝拍檔連尚燁及《齮》劇台前幕後，稱在片場所建立的友誼，是從此劇所得到最好的事。她又感謝前夫Justin Hakuta，「因為有你，我才能成為在職媽媽」。黃艾莉本獲邀擔任今年頒獎禮司儀，但最終推卻。這亦是金球獎舉行逾80年來，首次全亞裔演員和創作者稱帝封后及捧走最佳劇集。其實亞裔近年不時揚威金球獎，包括2019年憑《獨行殺姬》膺戲劇視后的吳珊卓，以及2022年《魷魚遊戲》吳永壽奪最佳男配角等。

另外，串流平台Netflix今年在金球獎電視方面表現不俗，除了《齮齕人生》，新增的最佳棟篤笑藝人由《Ricky Gervais：末日一鑊熟》諧星力奇基維斯奪得。於Netflix王牌劇集《王冠》最後兩季扮演戴妃的伊莉莎白戴比基（Elizabeth Debicki）捧走最佳女配角。33歲伊莉莎白感謝劇組相信她可演這角色，並感謝其男友Kristian。

（第81屆金球獎頒獎禮）