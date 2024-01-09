伙李爾晨拍音樂劇《戀上西沙》 炎明熹：咀嘴梗係無

【明報專訊】炎明熹（Gigi）、李爾晨、麥玲玲、海俊傑、張美妮及林子超昨日到西貢出席音樂劇《戀上西沙》開鏡拜神。Gigi表示今次是一套音樂短劇，會有她唱歌及哼歌的畫面，歌曲有她唱過的作品，亦有一首新歌，會拍攝5日，未知何時推出。Gigi覺得拍音樂劇並不難，因之前參與的《青春本我》亦是音樂劇，但相隔一段時間再拍劇，心情緊張，擔心發揮得不好，以及出來效果非自己想要的，希望多汲取經驗，會有更好的演出。

Gigi無追求者 等天賜良緣

Gigi與李爾晨劇中有段曖昧關係，兩人最終能否走在一起或只做朋友，她就大賣關子，「有少許浪漫，因為未試過，所以都有點緊張，劇情講我在追逐夢想的同時，靠男主角（李爾晨）幫我重拾自信，會掂吓手仔，咀嘴梗係無，因為每個人的戀愛都不一樣。（心目中的戀愛是怎樣？）大家過着平淡日子都可以很開心，不一定要大起大跌和製造驚喜，感受到愛對方的心意便足夠。不過現在沒有追求者，等天賜良緣。（沒合眼緣的同學？）暫時focus在學業上，可能見同學的機會不多，加上我讀那科都是女仔較多」。

是否已準備好拍拖？Gigi說：「隨遇而安，一直等緊呢個機會，睇有沒有天降落嚟嘅一個人，要命中注定嘅。」她表示就算遇到心儀對象亦不會主動出擊，都擔心因而錯過機會，「若有人主動追求，都會觀察對方一段時間，才可以展開一段關係，我相信時間證明一切，不要一時頭腦熱就拍拖，亦會先給家人過目」。

擇偶不揀靚仔 最緊要性格好

至於擇偶條件？Gigi表示什麼類型的男生也沒所謂，不一定要靚仔和高過她，最重要是性格好，可能會是性格魅力吸引到她。是否需要唱歌好聽？她說：「以前有想過男仔會彈結他唱歌很浪漫，但現在不需要，都是聽天安排。」

記者：柯美

攝影：鍾偉茵