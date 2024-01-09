林超榮設靈 高官藝人致祭 黎文卓稱徒弟臥病仍滿腦計劃

【明報專訊】身兼編劇、導演、節目主持多職，人稱「超人」的林超榮上月病逝，終年61歲，昨日假世界殯儀館設靈，靈堂佈置簡潔，橫匾寫上「笑傲平生」，遺照選用超人生前笑住打煲呔的照片，遺照前擺放遺孀屈穎妍和3名女兒的心形花圈。全國政協副主席梁振英、警務處長蕭澤頤、港區全國人大代表田北辰，以及霍啟剛、高志森、邱禮濤、馬浚偉、文雋、陳淑蘭、黎文卓等前來致祭。譚詠麟、南燕、何婉盈及TVB新聞及資訊部等送上花圈悼念。

陳淑蘭：來不及介紹高人醫病

黎文卓說：「超人逝世前一年，身體由肥變瘦，他還開心說自己減肥成功，我見他一日瘦過一日，便叫他檢查，診斷患糖尿病，醫生話注意飲食便可。到去年11月，他行山時暈倒，送院檢查才發現患血癌，化療兩次有改善，但因抵抗力差，導致多個器官受感染，於12月12日離世。」黎文卓指超人20歲時加入無綫跟他做編劇，是他徒弟。他大讚超人道：「在眾多徒弟中他最勤力，有奮鬥心和包容，跟任何人都能相處，所以有很多朋友，度橋又靈活變通，深受導演喜歡。他離世是香港流行文化的損失，他臥病在牀仍有很多計劃，希望他的徒弟能繼承其精神。」黎文卓表示超人3名女兒已長大，大家可以放心，遺照是超人太太和女兒挑選的。

跟超人主持電台節目《開心日報》的陳淑蘭，稱超人臨終時，她與其家人均在場，「節目調動關係，我們已半年沒一起做節目，但我們間中會相約食飯。他的癌症來得很快，知道時病情已急轉直下。原本打算由北京返港後介紹高人為他醫病，但已來不及！」同與超人做節目的范莎莎與余凱祺到靈堂致祭，范莎莎受訪時忍不住落淚道：「我和超人合作近一年，他很有才華，從他身上學到很多東西。見他消瘦還以為減肥成功，沒料到走得那麼突然！遺憾沒去醫院探望，今日來跟他道別。」

記者：柯美