與湯洛雯互相冚被不怕冷親 幸福人夫馬國明：開心嘅

【明報專訊】馬國明、蔡思貝、朱敏瀚（朱仔）、郭柏妍、洪永城、劉穎鏇、吳偉豪及戴祖儀昨日到機場宣傳新劇《飛常日誌》，周吉佩即場獻唱主題曲。馬國明與蔡思貝劇中分別飾演機場中央控制中心經理和航空公司駐機場主管，兩人表示最難忘是進入中央控制中心拍攝，好似超級英雄片基地，很壯觀，是十分難得的體驗，蔡思貝大讚拍得馬國明很有型，威風凛凛。馬國明說：「我這個職位很重要，一眼關七，處理很多突發事情，並在短時間內做正確決定，好似打仗一樣。」蔡思貝稱今次去了很多平時去不到的地方拍攝，行了很多職員通道。馬國明說：「所以我和徐榮、洪永城三個麻甩佬先可以在禁區吹水。」

談到林夏薇（薇薇）在深圳拍攝新劇《黑色月光》因身體不適返港，馬國明在群組得知薇薇不適，但未有時間問候，希望對方盡快康復，「最近流感好勁，天氣又忽冷忽熱，大家都要小心身體」。現在有太太湯洛雯冚被不怕冷親？他甜笑說：「互相冚被，開心嘅。（有否幸福肥？）無咁快，但不可以亂食，之後都要開工。」蔡思貝透露最近客串一部電影，戲中有少許動作場面，還要被人掟落樓。

朱敏瀚有做飛機師天分

朱仔劇中飾演飛機師，稱導師讚他有當飛機師天分，笑言不做演員可以轉行，他說：「喺駕駛艙拍攝前10分鐘才跟導師邊學邊拍，完成後導師話我有做飛機師天分，還給我卡片。（可有興趣考飛機師執照？）飛機師人工真係好吸引，但等我撈唔掂演員先，希望唔會發生。」郭柏妍透露拍攝該劇曾中暑暈倒，幸徐榮及時捉住她，否則面部落地受傷就不連戲，「當時手都僵咗，經歷好恐怖，劇組給我飲正氣水就沒事」。朱仔在室內拍攝不覺辛苦，反而有時覺得冷氣好凍。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵