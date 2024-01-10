金球獎940萬觀衆 收視升五成 出爐影帝保羅食漢堡慶功獲讚

【明報專訊】荷李活外國記者協會（HFPA）主辦金球獎頒獎禮，過去幾年受貪腐、歧視及不公等醜聞困擾，其後銳意革新，第81屆金球獎頒獎禮改由哥倫比亞廣播公司（CBS）直播，收視比去年增加五成，亦是近4年的最佳成績；不過首次擔任司儀的祖蓋爾（Jo Koy）受抨擊，他其後亦承認有關樂壇天后Taylor Swift戀情的笑料「怪異」。音樂或喜劇出爐影帝保羅基亞馬堤（Paul Giamatti）在頒獎禮後穿著禮服、帶同金球獎座到快餐店醫肚，照片在社交網絡瘋傳，更成為熱話，有網民大讚他貼地。

56歲保羅基亞馬堤（Paul Giamatti）憑《滯留生》的老師角色，在金球獎音樂或喜劇稱帝，不過完騷後他不是立刻出席慶功宴，而是與女友Clara、經理人等光顧快餐店In-N-Out。

據《紐約郵報》報道，身穿踢死兔的保羅基亞馬堤拿帶同金球獎獎座光顧UCLA附近的In-N-Out，該店顧客多為大學生，見出爐影帝光臨，不少人即時鼓掌。據悉保羅向來是In-N-Out粉絲，他跟同行者點了6份經典雙層多寶漢堡。有網民形容看到獎座就在桌子上，加上保羅一身禮服的打扮，令人想起其舊作《酒佬日記》，「就像拿紙杯喝千元一瓶的紅酒」、「他有帶一瓶Pinot Noir佳釀嗎」；也有網民表示很尊敬保羅追求的是藝術而非名利，「很喜歡他，有才華又謙厚」。據報店內顧客很耐心等待他用餐後才上前索取簽名及合照。其後保羅亦出席了經理人公司UTA及電影公司NBC環球為他舉行的兩場慶功派對。

戀情被擺上枱 Taylor冷待

金球獎受貪腐、歧視、不公等醜聞影響，近年銳意改革，連直播頒獎禮多年的美國國家廣播公司（NBC），今年也由CBS接手，並起用棟篤笑藝人祖蓋爾（Jo Koy）首次擔任主持。不過其表現毁譽參半，特別是開場獨白拿樂壇天后Taylor Swift與美式足球員Travis Kelce的戀情開玩笑，更令氣氛尷尬；話說Taylor去年完成巡唱後，不時入場看男友比賽，更在包廂興奮打氣，成為全場焦點，有報道指她的出現推高比賽的直播收視，就連球衣也變得暢銷。在金球獎頒獎禮祖蓋爾以此大造文章，「金球獎與美式足球聯盟的最大差異是什麽？在金球獎Taylor的鏡頭會比較少」，此時鏡頭對準Taylor，不但沒有笑容，更面無表情表現冷淡的拿起香檳喝一口。另外，部分視評指祖蓋爾的笑料不濟，未能帶來預期效果，美媒Variety的評論文章甚至指他未夠資格擔任頒獎禮司儀。

胡比高拔撐祖蓋爾 指司儀難做

四度主持奧斯卡頒獎禮的《人鬼情未了》女星胡比高拔（Whoopi Goldberg）在早上節目《The View》力撐祖蓋爾，稱這類大型頒獎禮不易駕馭，而且很殘酷，尤其若跟幕後團隊不熟悉，就被推送出去，很容易撞板，她自言過往也曾受嚴厲批評。胡比自言覺得祖蓋爾很有趣，雖然不知道那些笑料是否來自他本人，「他做棟篤笑時已經表現很好」，又指主持工作不容易。祖蓋爾其後接受電視訪問，承認有關Taylor Swift的笑話有點怪異，但他原意是多開美式足球聯盟的玩笑，怎料觀衆反應不如預期。祖蓋爾稱主持工作有有趣之處，但不否認很艱難，面對批評有點難受，「我是棟篤笑藝人，但主持工作是另一種風格。似兼任編劇，卻只有10天寫劇本，趕急完成。感覺難受，但依然喜歡自己的成果」。

雖然祖蓋爾表現受批評，但CBS周一公布收視，金球獎頒獎禮錄得平均940萬觀衆收看，比去年增長近五成，也是自2020年後的最佳成績。估計數字上升跟入圍電影票房好也有關係，分別獲9及8項提名的《Barbie芭比》和《奧本海默》，是去年全球最高票房電影的冠季軍，共進帳23.9億美元（約186.4億港元），相信亦吸引觀衆留意金球獎賽果。另外，去年《時代》雜誌風雲人物Taylor Swift，憑音樂會紀錄片《Eras Tour》角逐新增的票房成就獎，雖然最終敗給《Barbie芭比》，但她出席頒獎禮，已成為全場焦點。不但候選視帝的《廉價殺手》標希達（Bill Hader）找她集郵，有份入圍的《破案三人行》莎蓮娜高美斯（Selena Gomez）、《可憐的東西》愛瑪史東（Emma Stone）均是其閨密，鏡頭幾乎都是圍繞這名人氣女星。

Kylie被指阻添密菲與莎蓮娜合照

事實上，莎蓮娜高美斯找Taylor Swift和《壯志凌雲：獨行俠》邁爾斯泰勒（​Miles Teller）的太太Keleigh密斟片段，已成網絡熱話。有消息指憑《旺卡》角逐影帝的添密菲沙洛米（Timothee Chalamet），當晚帶女友兼真人騷女星Kylie Jenner到場；曾跟添密菲合演《情迷紐約下雨天》的莎蓮娜上前欲跟添密菲敘舊及合照，卻遭Kylie阻止。據悉莎蓮娜其後向好友Taylor Swift匯報此事，從現場嘉賓拍得的片段所見，Taylor和Keleigh聞言後「O嘴」，狀甚驚訝，但三女密密傾的片段，在網上瘋傳。