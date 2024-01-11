榮升人妻後首亮相 吳千語食物中毒狂嘔被誤有喜

【明報專訊】30歲吳千語去年12月與「百億富三代」施伯雄在港註冊結婚及舉行婚宴，昨日首度以人妻身分到澳門出席時尚品牌酒會。穿白色背心配傘裙的吳千語身形纖瘦，笑言未習慣被稱呼「施太」，又主動提到註冊當日難忘事，自爆險入急症室，「儀式前一日與親友吃飯，不幸集體食物中毒，出現發燒發冷徵狀兼狂嘔不止，曾想過入醫院看急診。不過為免大喜日子要改期，唯有頂硬上，幸丈夫身體沒事，由他主持大局，婚宴後我才入院打針，真是沒齒難忘」。之前盛傳她懷孕雙喜臨門，吳千語解釋只是身形比以前肥胖，註冊當日狂嘔亦引來親友誤會她有喜，她否認懷孕，「食物中毒後5日都沒吃東西，所以瘦了，肚腩消失，現在應該沒人再懷疑我有BB」。她沒正面回應是否婚後即展開造人大計，只說老爺沒有施壓催促，加上她和丈夫尚年輕，工作又忙，暫時想先過二人世界。

意大利舉行結婚派對

吳千語暫沒計劃到內地補辦大型婚宴，若夫家有需要會配合，透露稍後飛往意大利舉行結婚派對兼度蜜月，主要宴請朋友，「婚禮以復古和浪漫為主題，想比較好玩不必太傳統。目前婚禮僅籌備至20%，丈夫負責搞文件簽合約的事，有關靚的事如禮服同場地佈置由我話事」。

有報道指施伯雄在香港的茶餐廳被數名女粉絲認出邀合照，吳千語沒介意或呷醋，取笑另一半不修邊幅，「以前他出街似倒垃圾，現在會留意外表，見他形象管理方面有進步，我都好開心。間中會幫他買衫，但上班服就不必，返工不需要太英俊」。她婚後仍會繼續工作，讚老公思想比較開放，工作上和衣著打扮給她很大自由度，稱若有合適劇本，不排除回港接戲，只是不想接少女角色，因心態有變，會慎選劇本。

記者林蘊兒澳門報道