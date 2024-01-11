跑步為訓練不談私事 保錡證柳俊江生前片段如常播出

ViuTV新節目《公司冇逼我跑馬拉松》，記錄了李炘頤（左起）、蔡寶欣、保錡、米露迪和阿神在一年內籌備和訓練參加馬拉松過程。

【明報專訊】柳俊江日前在家中輕生，終年42歲。他生前熱愛跑步，與ERROR成員吳保錡一同成立大埔民間體育會，並參與拍攝ViuTV節目《公司冇逼我跑馬拉松》，將於下周一（15日）晚首播；柳俊江離世後，近日節目宣傳片未見他的蹤影。保錡昨日出席新節目記者會，澄清沒有刪剪柳俊江參演片段，只是想大家集中焦點在主持身上。對好友離世，保錡感愕然及惋惜，不會探究原因，並稱柳俊江為人好正面，希望大家尊重對方對跑步的熱誠。

記者：柯美

保錡、曾贊學（阿神）、李炘頤、蔡寶欣（Pony）、米露迪（Melody）等昨日出席《公司冇逼我跑馬拉松》記者會，節目記錄他們在一年內籌備和訓練過程，以及挑戰台北馬拉松總長42.195公里的「金馬」賽事。保錡分享拍攝點滴，透露拍《花姐ERROR遊》時不慎弄傷腳導致韌帶撕裂，跑步有助強化肌肉，對他跑步和踢波都有幫助，勸喻大家別只顧撳手機，「要令自己今日勝過昨日，如果不想勝過自己就繼續撳手機」。韌帶撕裂是否已痊癒？保錡說：「職業勞損不會痊癒，是要如何克服和強化肌肉，跟內心一樣。」

Pony寧邊跑邊肚瀉

Pony透露出戰「金馬」前3星期，腳甲倒插引致腳趾發炎，做了小手街，需休息一星期，第6天她已忍不住在滲血情况下練跑，幸而在有限時間下練跑仍能完成賽事，「之前心情緊張到多晚失眠，還以為自己失去睡眠能力，賽事完成後即倒頭大睡」。他們玩遊戲時，被問跑馬拉松期間選扭傷腳還是有肚瀉問題？Pony寧願選擇邊跑邊肚瀉，都不想揀扭傷腳，保錡取笑她將成為第一個跑馬拉松肚瀉的藝人。Melody則自言試過跑馬拉松時人有三急，都擔心會出醜，死忍跑了兩三公里，見到廁所即衝去「爆發」。

難忘與柳俊江組民間體育會

保錡表示節目拍攝長達一年，最難忘與柳俊江組成大埔民間體育會，由最初約20人至現在骨幹成員逾百人，大家由零開始先跑15公里，之後變成跑馬拉松，「我建議大家一生要跑一次馬拉松，馬拉松好似苦僧修練，修練後，想法和生活都會有另一個層次」。

對於近日宣傳片未見柳俊江出現，有網民擔心他參與的部分會否被刪剪，保錡表示不會，柳俊江會在其中一集亮相，宣傳片是想集中焦點在主持身上。

承認唔開心 緊記相處點滴

戰友突然離世，保錡感愕然又惋惜，「不開心一定有，我之前已在社交平台發文分享了他對我的改變」。談到關於柳俊江離世原因，保錡說：「他的私人事不想探究，我會記住與他相處的點滴和對我的改變。」他們一起跑步時，柳俊江曾否透露不開心？他說：「每次跑步都是訓練和追求成績，不會說話。我們私下見面都是講跑步，以及怎樣將跑會愈搞愈大，沒談私人事，沒透露有什麼困擾。」保錡稱柳俊江是個很正面的人，希望大家尊重對方對跑步的熱誠。至於柳俊江的喪禮，他會否幫忙處理？他表示柳俊江家人會處理。