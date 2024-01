【娛樂場】《Live at the Big Top》音樂會 本地海外歌手跨界合作撼動樂迷

next

【明報專訊】中環海濱活動空間的嘉年華大帳篷1月17日至24日期間,打造成音樂表演舞台《Live at the Big Top》,帶來一系列由國際和本地音樂人多樣化音樂和娛樂表演。

嘉年華主辦單位與華納音樂亞洲合作,精選來自香港和海外的流行和新晉歌手參演,包括香港樂隊Dear Jane、曾與世界頂級歌手Ed Sheeran、Coldplay和Dua Lipa一起巡迴演出的英倫新世代創作歌手Griff、K-pop唱作人Bang Yedam,還有台灣樂隊TRASH主音Marz23首次以個人身分在香港演出,以及多倫多出生、居住洛杉磯的二人男子組合Crash Adams。一眾歌手領樂迷探索跨地域的音樂風格,帶來耳目一新感覺。

3女新人打頭陣

《Live at the Big Top》音樂會1月17日由香港華納唱片Future is Now隊伍的年輕活力女生,包括Moon Tang(鄧凱文)、Kiri T(謝曉盈)和Nancy Kwai(歸綽嶢)打頭陣演出。

Moon和Kiri T最近合作發行聖誕專輯《not so xmas xmas》,Nancy則是奪得商台叱咤樂壇生力軍女歌手銀獎後首次演出。

第二日表演有本地樂隊Zpecial,以及出爐叱咤樂壇組合金獎得主Dear Jane聯同加拿大二人男子組合Crash Adam,齊集3種獨特風格樂隊跨界合作,擦出音樂火花,讓樂迷由頭high到尾。

如置身瘋狂派對

風靡全球的DJ CLOONEE首次在港表演,1月19日將帶大家參加一場瘋狂派對,沉醉在電子音樂世界。1月20日上演兩場向瑞典4人組合ABBA致敬的《Mania-The ABBA Tribute》,透過舞台表演帶觀眾回到過去,此演出自1999年以來一直深受各年齡層觀眾喜愛,在英國全國演出場場爆滿,並在35個國家上演了3000多場場次,是世界最成功的ABBA巡迴演出之一。

香港室樂團於周末(21日)中午時段演奏經典曲目,隨後聯同本地夜大爺的DJ三人組(DJ Kulu、DJ El Toro-Andrew Bull、DJ Suiki)跨界別演出,帶大家重溫香港舞池經典之夜。

演出日期

1月17日 Future is Now (Moon Tang、Nancy Kwai、Kiri T)

1月18日 Dear Jane、Crash Adams、Zpecial

1月19日 SuNKeN featuring CLOONEE (DJ CLOONEE)

1月20日 Mania-The ABBA Tribute

1月21日 香港室樂團、夜大爺DJ三人組 (DJ Kulu、DJ El Toro-Andrew Bull、DJ Suiki)

1月22日 Bang Yedam

1月23日 Marz23

1月24日 Around the World (Griff、Johnny Stimson、Paul Partohap)