《逝者不安息》橫掃Netflix收視榜 《柏林》蟬聯冠軍帶挈《紙房子》回歸

【明報專訊】影視串流平台Netflix昨公布1月1日至7日的一周收視報告，改編自美國作家哈蘭科本（Harlan Coben）同名小說的驚慄劇《逝者不安息》（Fool Me Once）成績最佳，錄得3710萬觀看次數，不單成為英語節目收視冠軍，亦是Netflix上周最多人睇的影視作品。西班牙神劇《紙房子》的前傳《柏林》蟬聯非英語節目榜首，帶挈《紙房子》首季重上十大，估計餘下第2至第5季亦將陸續回歸。

英國劇《逝者不安息》全季共分8集，故事講述前軍人瑪雅（米雪基瑾飾）的丈夫喬伊遭人殺害，她到夫家出席喪禮後，發現驚人線索，隨着真相逐步揭開，危機亦同時迫在眉睫。排名Netflix英語節目收視亞軍的是棟篤笑《Dave Chappelle人生夢一場》，上榜第2周仍錄得1020萬觀看次數，可見捧場者眾；至於同類作品《Ricky Gervais：末日一鑊熟》剛獲金球獎頒發最佳棟篤笑藝人，收視不升反跌至第8位。

非英語節目方面，《柏林》以2230萬觀看次數蟬聯冠軍，墨西哥劇《The Manny》緊隨其後，日韓作品以量取勝，韓劇《京城怪物》、《與惡魔有約》、《歡迎回到三達里》、真人騷《單身即地獄3》及《女神降臨》，分佔第3、4、6、7及8位；改編日本動漫的《寶可夢 禮賓部》和《幽遊白書》則位列第5及第9，排名跟上周大同小異。至於西班牙劇《紙房子》受惠於前傳《柏林》再度上榜，然而觀看次數只有150萬，排在十大榜末。

上周英語電影收視冠軍屬於金像影帝丹素華盛頓（Denzel Washington）主演的《叛諜裁判3：終極一戰》，新上榜錄得1480萬觀看次數，擊碎《Rebel Moon第一部：火之女》三連霸美夢；《斷網假期》再跌一級仍穩守三甲位置。非英語電影則以威尼斯影展閉幕電影《絕地盟約》成績最佳，同樣新上架，觀看次數2290萬，由《海嘯奇蹟》尊安東尼奧拜納（J.A. Bayona）執導，以1972年烏拉圭欖球隊空難為藍本，該題材已拍過《天劫餘生》等電影，收視數字反映這個西班牙版本仍有吸引力。瑞典喜劇《相愛相殺兩姊妹》及巴西出品《家有吸血鬼》，分別位列亞季。

《3體》公開新預告片

提起Netflix，改編自內地科幻小說作家劉慈欣得獎作品的同名劇集《3體》（3 Body Problem），將於3月21日上架，昨日公開最新預告片段，故事源自1960年代中國一名年輕女子的決定，影響到現代世界安全，隨着科學界精英連環遇害，年輕科學家組成的「牛津5人組」插手調查，化解人類史上最大威脅。

另外，《娛樂揸Fit人》女星天娜菲（Tina Fey）宣布監製兼演出Netflix新劇《Four Seasons》，故事改編自阿倫艾達（Alan Alda）主演1981年同名電影《四季情》，講述三對夫婦好友每季都會結伴同遊，直至其中一名丈夫離婚並帶同年輕新歡出席活動，友情開始變質。新劇預計今年下半年開鏡。