憑角色入屋是遺憾 鍾志光呻講波佬無地位

【明報專訊】鍾志光被稱為「萬能鍾」，眾所周知是資深足球評述員，近年在《愛．回家之開心速遞》飾演「佳叔」一角成功入屋，直至主持文化節目《典籍裡的中國》，觀眾才得知他滿肚墨水，不但擁有港大中國語文及文學碩士和中大哲學文學碩士雙碩士學歷，還是香港公開大學（現為香港都會大學）中國人文學科榮譽學士，又報讀該校康樂管理文憑及中大校外課程康樂管理高級文憑，他表示讀書只是為興趣，能成為演員是好彩，但作為球迷，仍樂於繼續做「講波佬」。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

鍾志光（鍾仔）小時候並非學霸，初中時更是「波牛」，無心向學掛住踢波，他說：「當時很渾噩，不知什麼是歷史，功課求其過到骨就算，我在九龍塘牛津道讀書，放學就到球場踢波，不過自己好好彩，讀中四時遇到一個好好的歷史科老師，感受到他好用心教我，就是這個老師影響我，發覺原來歷史好有趣，之後引申到對其他科目的興趣。」

入不到大學得啖笑

鍾仔預科畢業未能考上大學，便退而求其次報讀師範學院，隨後任職教師作育英才，他說：「當年大學相對少，考入大學不容易，但沒失望，亦想跟現在的年輕人講，當放榜時大家會覺得好大件事，但其實不是，這條路行不通，可以行第二條路，如問我當年入不到大學是否不開心，我可能一剎那有點失望，但現在回望只是得啖笑。」曾於屯門區中學執教體育科及語文，亦開始在公餘時間進修，報讀公開大學（都會大學）康樂管理文憑，之後轉工，但轉到私人公司任康樂管理的工作，才發覺不適合，鍾仔說：「因無嘢做，教書時朝七晚八好忙，轉工後才發覺要在公司坐到5點收工好痛苦，咁唔係路喇！我想返去教書，但都要等到暑假後開學，其間在一個體育宴會上碰到當時商台體育監製朱榮漢，我問了一句商台請不請人？就這樣放下教書念頭加入了商台。」

機緣巧合做講波佬

鍾仔任足球旁述亦是由商台開始，但之前擔任康樂管理工作時，機緣巧合下到廣州為圍板5人足球賽當過評述員，這亦是人生中第一次在現場講波，他說：「當時反應幾好，亦很開心，但從沒想過足球旁述是一個職業，在商台講波因有額外津貼，1990年的世界盃，因香港沒太多足球評述員，TVB就主動聯絡我加入，但電視台和電台兩邊走，工種太相同，怎樣都要取捨，到了1992年便決定離開電台，專注在TVB工作至今。」他指當時在電視台發展較好，加入TVB亦是光榮。問他現在喜歡做電視台還是電台？他說：「我可以講是電台，因為從邀請嘉賓至講稿及播什麼音樂，都是自己負責，不過當時某程度上，我都是個隨遇而安的人，沒什麼人生規劃，有工作便去做。」

讀書為興趣不為學位

加入了電視台，反而令鍾仔有更多時間進修，多年來修讀多個文憑及碩士學位，他說：「對於我這個後學的人，讀書態度亦改變了，我現在這個職業，讀書只是為興趣，讀什麼學位也不是太重要，就算有什麼銜頭，都只是電視藝員、足球評述員，不會再高級。現在很多年輕同事都是大學生，好學歷多的是，我不值一提，不過當年修讀康樂管理文憑後，我就跟自己講，如有機會再讀書，絕不會讀有關工作的科目，好開心可以做到。」他已決定不再為了多一個學位，再花上3至5年時間，「自己咁鬼懶，年紀咁鬼大，記性又差，所以退而求其次，有時間就去圖書館借書，見到有興趣嘅書就借來睇」。

鍾仔稱很多人覺得他現在無得講波，其實不是，只是很多人無得睇，因足球賽事都在收費台播，他說：「所以有個現象，就是近年的年輕人不知我是講波的，只識叫我『佳叔』，我曾經講過遺憾和傷感，做了幾年《愛．回家》累積的知名度，高過我做了30年的足球評述員。不過這番話可能令人誤解，以為我有得演『佳叔』這角色都話遺憾，其實我所指的是足球評述員得不到應有的地位，就算做到幾出色都無人識，是否不公平？相比在外國擔任足球評述員，所得到的地位完全不同，當然在香港無得比，我只想講有這個現象，有時好難埋怨，事實就係咁，有得演『佳叔』當然開心，多謝公司監製搵我做，十分幸運。」

兼職拍劇變全職

鍾仔親解為何由講波轉去拍劇，他說：「1996年監製鄺業生開拍劇集《醉打金枝》，有場蹴鞠比賽安排一個太監評述，所以就搵我；早年體育組不想兼顧太多其他工作，要保持專業，以免身分混淆，但當時人事變動，覺得我不阻住工作就放生我，令我有機會拍劇，之後就開始有其他同事找我演出，當時我不知拍劇是什麼回事，便當兼職，其實談不上是興趣，不過我有時間都會接，因有錢搵，時移世易，現在由兼職變全職，都是搵食啫！」他表示演員生涯中，最喜歡的角色是《三個女人一個「因」》的「利記」及《財神駕到》的「包租公」，他說：「因《財神駕到》巧妙地安排體育節目主持韓毓霞演包租婆，『利記』這角色就好似為我度身訂做。」在劇集《實習天使》獻出熒幕初吻給蘇恩磁，之後經常演一對，被形容是熒幕情侶，他笑道：「劇情合理就不抗拒，我們私下是好朋友，總之做得開心，老婆都無睇，播咗都唔知，因老婆喜歡外地劇，很少睇港劇。」

天算不如就咁算

鍾仔加入TVB 35年，始終最鍾意講波，合作不少於15年的林尚義與蔡育瑜是他當足球評述員的最佳拍檔，他說：「人生就係咁，有很多不同想法和要求，但又未必順應得到，既然人算不如天算，天算不如就咁算啦！中國人有句說話好好，機謀用盡枉徒然，倒不如隨遇而安，行到嗰度咪嗰度囉！特別是這行有很多事控制不到，入得TVB，就不會有懶人，個個都好勤力，只不過有人會攞得多啲，有人會攞得少啲，中間因由是什麼，沒有人會明白。我覺得自己算OK，不會要求那麼多。」

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com