翁嘉穗50歲生日等收老公大禮 司徒鈺芸懷孕5個月重28磅

【明報專訊】「地獄廚神」Gordon Ramsay主理的高級餐廳進駐澳門，前晚舉行開幕禮。主人家Gordon拖愛犬行紅地氈成焦點，翁嘉穗、黃祥興、Amanda S.、馮允謙孖生弟弟馮重謙與前港姐梁麗翹等慕名捧場。

1997年港姐冠軍翁嘉穗與富商老公鄔友正今年1月結婚25周年，日前在一所高級法國餐廳包場設宴，邀約50名好友慶祝銀婚。她透露一手包辦晚宴，花幾個月時間籌備，「當年跟老公結婚只有簡單儀式，沒有大排筵席，趁銀婚紀念乘機補祝」。翁嘉穗下周一（15日）50歲生日，不打算大搞，可能跟一班好朋友食飯，期待丈夫送她結婚25周年并50歲生日大禮。她的長子鄔謨雲已大學畢業，正身在英國從事金融工作，儲多些職場經驗才回來協助父親打理家族生意。翁嘉穗說：「大仔工作好辛苦，常忙至凌晨才收工，他未能回港，農曆新年我們舉家前往越南旅行，他也未能同行。」

JuJu第4次人工受孕終成功

司徒鈺芸（JuJu）與丈夫司徒永華結婚4年，宣布造人成功。已見肚的JuJu前晚穿低胸貼身長裙配4吋高跟鞋現身，丈夫細心傍實照顧。JuJu透露懷孕約5個月，由於懷孕初期胃口太好放肆任食，火速增重28磅，「為了胎兒多吸收營養，懷孕初每日食6餐，每朝早食3隻雞蛋。醫生稱胎兒體積屬正常，應該肥在我身上」。

JuJu表示待2月生日開派對才公布胎兒性別，她本身有孿生姊妹，笑言可能懷雙胞胎，打算留港順產。她慶幸懷孕期間沒有嘔吐或頭暈不適，自爆其中一邊輸卵管閉塞，加上患子宮內膜異位症，試過3次人工受孕，因此BB得來不易，「5月接受手術醫治子宮內膜異位症後，再到澳洲人工受孕，終於成功」。

記者林蘊兒澳門報道