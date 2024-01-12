【開箱】《大指揮家：弦上的真相》 李英愛演繹女強人痛苦

【明報專訊】今年正值韓劇《大長今》播出20周年紀念，女主角李英愛已婚並誕下龍鳳胎，仍然活躍幕前，且勇於挑戰不同角色，由《師任堂》的詩人畫家到《神探具景伊》的保險調查員等，最新挑戰是為有線頻道tvN劇集《大指揮家：弦上的真相》扮演女指揮家，愛姐飾演外表剛強但內心痛苦的女強人，盡展視后級演技。

性格剛強霸氣外露

《大指揮家》全劇共分12集，本周末迎來結局，香港觀眾可在影視串流平台Disney+收看。李英愛飾演蜚聲國際的管弦樂團指揮家車世音，性格剛強、大膽且果斷，舞台魅力十足，一改愛姐「氧氣美女」的優雅形象。故事圍繞車世音的工作、感情及家庭三個部分。

在工作方面，車世音突然回流韓國，擔任小型樂團「漢江愛樂樂團」指揮，甫出場即霸氣外露，毫不客氣指出團員瑕疵，又更換演出曲目，甚至安排資歷最淺的小提琴手李露娜（黃寶凜星飾）充當團長，被指破壞規矩，難免遭樂團成員排擠。其後趕走不合作兼有毒癮的雙簧管首席樂手金奉柱（陳浩恩飾），後者深深不忿，伺機向她報仇。雖然車世音的強硬姿態惹來團員不滿，但憑藉超凡實力，終令團員信服，正如車世音所言：「大家用音樂來跟我戰鬥吧！」

後半部揭主角身世

相比樂團的內部鬥爭，講述車世音的感情篇幅更多，難怪有觀眾認為《大指揮家》跟高收視韓劇《夫妻的世界》路線相似。在旁人眼中，車世音與作曲家丈夫金弼（金榮在飾）是對恩愛夫妻，後者更是出名的「好好先生」，事實卻是他跟樂團成員李雅真（李詩媛飾）搞婚外情，「小三」為了趕走正室，甚至讓車世音發現二人姦情，後者想過離婚，但為了讓金弼完成樂團新歌，暫時擱置離婚計劃，其後小三懷孕，以此威脅金弼，他卻沒有離婚打算，全因「車世音丈夫」身分有助事業。另一方面，車世音前度男友兼富商劉正宰（李茂生飾）一直期待舊情復熾，為了接近女方，不惜收購樂團。

劇集前半部主要講述樂團的內憂外患，以及車世音夫婦及小三的複雜關係，令觀眾誤以為《大指揮家》是披着古典音樂「外衣」的狗血劇。後半部終於揭開車世音身世秘密，原來她的母親裴正花（苪秀貞飾）曾是天才小提琴家，卻患上罕見的「雷明頓氏症」，這種虛構的遺傳病會令大腦內神經細胞持續損傷及退化，令患者面對阿茲海默症、柏金遜病及小腦萎縮症等相似病徵。

角色似姬蒂白蘭芝

劇中透露車世音有50%機會遺傳雷明頓氏症，一旦病發便難以繼續指揮。車世音因害怕而拒絕檢查或接受預防治療，就連丈夫也不知情。由於患者出現幻聽、失憶等症狀，故事加插車世音捲入兇殺案，懷疑她在病發期間殺害金奉柱，不過這段情節只是匆匆帶過，反而主力講述車世音擔心病發，害怕失去一切，且不想連累家人朋友，寧願選擇獨自離開，患者心態更值得探討。

《大指揮家》開播前，被指與《情迷藍茉莉》金像影后姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）主演電影《Tar》角色相似，姬蒂扮演從神壇墜落的知名指揮家，涉及「MeToo」等情節；《大》劇改編自法國出品《Philharmonia》，雖有類似情節，但是匆匆帶過。如果以為《大》劇講述古典樂手的成長故事，同樣感到失望，因它的主線是愛情和病患，如果此劇能強化主角對抗病魔的經歷，或許更加可觀。