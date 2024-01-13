周吉佩音樂學校開張 李佳谷婭溦不擔心互搶學生

【明報專訊】周吉佩投資6位數字開辦的音樂學校昨日喬遷之喜，舉行開幕儀式，太太黃彥欣和兒子到場支持外，李佳、羅啟豪、吳大強、肥媽（Maria Cordero）及谷婭溦等好友到賀。周吉佩開心音樂學校擴充，仍會親自開班教學生唱歌，亦邀請《中年好聲音》多名參賽者任教。

周太協助打理生意

周吉佩稱太太全職協助打理生意，財政已上繳給她，指太太才是老闆，他笑說：「我的學校可以一星期7日24小時開放，歡迎無綫同事上來直播開live、練歌或綵排，想打造成觀塘區娛樂中心，頭炮是本月底開live表演。」談到合作拍旅遊節目的李佳芯有「魔音」外號，他為對方平反，指看過她早前在馬來西亞登台，歌藝大有進步，有傳短訊鼓勵。他又多謝公司給他唱劇集《飛常日誌》主題曲。對於菊梓喬離巢TVB Music Group，他不認為因此多了機會唱劇集歌，公司常給他們演出機會，最緊要適合自己，也想嘗試拍劇。

李佳送贈金造的擺設賀周吉佩時來運轉，她與谷婭溦均開設音樂學校教唱歌，是導師身分，覺得不存在競爭。李佳指學生類型不同，不擔心互搶學生，她現有近200名學生，有100人仍在排隊輪候名單，要她介紹去周吉佩學校也可以。谷婭溦覺得市場大，小朋友到長者都喜歡學唱歌，不擔心大家爭學生。對於菊梓喬離巢，她認為各有發展及選擇，公司資源分配平均，即使菊梓喬離開，也不存在他們多了機會唱劇集歌。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com