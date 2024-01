【開箱】《Saltburn》致敬《心計》 愛你愛到殺死你

【明報專訊】香港時間本月8日舉行頒獎禮的金球獎,上月在影視串流平台Prime Video上架的電影《Saltburn》,巴利基奧漢(Barry Keoghan)和露莎雯佩克(Rosamund Pike)分別獲最佳男主角及女配角提名,雖然敗北,依然有不少奪獎機會,該片在影評人選擇大獎有份角逐最佳電影、攝影及布景設計,能否奏凱,香港時間周一(15日)早上便會揭曉。

窮學生見識貴族生活

片名Saltburn其實是《親親小站》積及伊洛迪(Jacob Elordi)扮演的Felix,其貴族家庭所擁有的莊園名稱,不過《伊尼舍林的女妖》巴利基奧漢扮演的Oliver,才是《Saltburn》從頭帶到尾的真正主角。故事講述以獎學金入讀牛津大學的Oliver,偶然借出單車給Felix,因而結成朋友。對於Oliver雙親沉淪毒海又有精神問題,Felix深表同情,邀請他到其家族莊園Saltburn度暑假。Oliver猶如走入大觀園見識上流貴族的生活,很快就得到Felix父母James和Elspeth接納。他誘惑Felix家姐Venetia,被Felix表哥Farleigh撞破,並告訴Felix,惹來後者不滿,但Oliver絕口否認有其事。翌日James接到蘇富比來電,指Farleigh偷偷售賣他們家的珍寶,Farleigh隨即被逐出Saltburn。

暑假將盡之際,James和Elspeth計劃開大型派對,為Oliver慶祝生日。當天早上Felix說要給Oliver驚喜,驅車到Oliver家拜訪其母,抵達後才知Oliver父親尚在人間,父母沒吸毒,也沒精神問題;相反兩人住在中產社區,生活不錯。Oliver父母很高興兒子回家,更告訴Felix他從小就很用功讀書。離開後Felix向Oliver表示,派對已廣發請帖,為免家人受辱,他暫不揭穿其謊言,但派對完結就得離開Saltburn。翌日Felix被發現陳屍莊園的花園迷宮,其後Venetia割腕自殺。兩子女先後離世,James十分難過,不想Oliver影響Elspeth思緒,簽巨額支票讓他離開。

《Saltburn》是艾美露芬奈爾(Emerald Fennell)繼《超犀女王》後另一身兼編導監三職的新片,《超》片主角嘉莉慕萊根(Carey Mulligan)也有份客串,扮演Elspeth的好友Pamela,《Barbie芭比》女主角瑪歌羅比(Margot Robbie)亦是監製之一。幕前陣容同樣強勁,巴利基奧漢(Barry Keoghan)繼《伊尼舍林的女妖》後接到Oliver這個甚大發揮的角色,可說星運甚隆。《盧根》李察格蘭(Richard E. Grant)和《失蹤罪》露莎雯佩克飾演Felix父母;劇集《聊天紀錄》艾莉森奧利華(Alison Oliver)和《GT跑車浪漫旅》艾查馬達維(Archie Madekwe)分別扮演Venetia和Farleigh。拍過《毒癮女孩》的積及伊洛迪高大英俊,十分適合扮演被寵壞了的貴族公子Felix。

裸舞一幕刺激舊歌重新上榜

編導艾美露芬奈爾稱此片有關深陷迷戀的瘋狂狀况,受到《發條橙》、《誘惑性遊戲》、《蝴蝶夢》及《一段情》等電影啓發;選擇以英國傳統貴族莊園為背景,想知道把階級、權力與性共置同一空間後會產生怎樣的碰撞。若看過20多年前麥迪文(Matt Damon)、祖狄羅(Jude Law)主演的《心計》後,會發現兩片有甚多相似之處;祖在《心計》飾演美國富家子,旅居意大利不願回家,麥迪文則是窮小子,奉命到當地勸祖狄羅回家。兩人最初認識很投契,但祖很快厭倦麥,最終惹來殺身之禍。《Saltburn》的Oliver跟麥迪文的角色一樣,迷戀貴族公子,當被甩開後,即動殺機。雖然艾美露不願拿兩片比較,但無論階級差異、同性單戀,以致迷戀程度的角色設定,均是相同脈絡。不過《心計》有小說為藍本,《Saltburn》號稱原創,風格卻更怪異。《紐約客》更有文章指出《Saltburn》有點像伊夫林沃(Evelyn Waugh)所寫的《Brideshead Revisited》,亦先後拍成《故園風雨後》劇集及電影版,有興趣可找來看看。

《Saltburn》雖然令人想起《心計》,但不少場面備受談論,譬如講述Felix在浴缸手淫後,Oliver偷偷喝浴缸內的污水,網上便出現以飾演Felix的積及伊洛迪及浴缸水之名售賣的香薰蠟燭。另外,片尾Oliver獨吞財產後,於《Murder on the Dancefloor》歌聲伴奏下,在Saltburn大宅裸舞,也令人印象深刻,更讓Sophie Ellis-Bextor於2001年推出的《Murder on the Dancefloor》翻紅,去年除夕在串流平台Spotify錄得超過150萬次點播,本月初更重登英國單曲榜第8位,成為影視作品帶旺舊歌又一例證。