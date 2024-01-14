【開箱】《京城怪物》 韓國日治時期的華麗與陰謀

【明報專訊】《奇蹟拍檔》鄭東允執導、《浪漫醫生金師傅》姜銀慶編劇，《梨泰院Class》朴敘俊與《夫妻的世界》韓韶禧合演影視串流平台Netflix韓劇《京城怪物》，首季10集全部上架。故事以1945年日治時代的韓國為背景，講述主角掙扎求存，奮力對抗怪物的經過。《京城怪物》上架後連續3周穩佔Netflix全球非英語節目收視榜季軍，隨即宣布開拍第2季。

影射731部隊

朴敘俊飾演「金鈺堂當舖」老闆張泰尚，擅於蒐集京城大小消息。某日，他遭警長石川（金度賢飾）嚴刑拷問，指他跟其日本妻子前田雪子（秀賢飾）有染，其實石川是想要脅對方，助他尋找失蹤情婦明子（智友飾），後者是個藝妓，懷有石川骨肉。張泰尚勉為其難，於是聘請從滿州到京城的密探尹采玉（韓韶禧飾）及其父尹鍾元（趙漢哲飾），二人答應但有條件，就是要求張泰尚協助尋找失蹤十年的親人崔惺沁（薑末今飾）。所有線索皆指向由日軍控制的甕城醫院，眾人伺機潛入，一邊對抗駐院日軍，一邊對付院內的神秘怪物。

《京城怪物》顧名思義指京城出現怪物，劇集由日軍徹離滿州揭開序幕，臨走前消滅所有人體實驗證據，並槍殺所有囚禁在地下室的「實驗品」。日軍其後把實驗室暗中轉移到京城的甕城醫院。劇集雖沒明言，觀眾卻認定駐紮醫院的日軍隱喻「731部隊」，二戰期間專門研究細菌戰及人體實驗，尹采玉母親被迫喝下神秘藥水並注射炭疽菌，終使她變成怪物。

戰爭令人變醜惡

表面上《京》劇只有一隻怪物，直至尾聲才揭發另一隻怪物誕生，有人把它跟Netflix另一劇集《Sweet Home》相提並論，其實並不恰當，前者劇情與歷史有關，帶有政治隱喻，後者則是改編網漫。《京》劇怪物恐怖與否並非重點，生於亂世如何自保才是重要，張泰尚白手興家，城中有頭有面，然而警長胡扯一句充公財產，又說要把他送上戰場，看似誇張但張泰尚心知對方說得出做得到，為了守護財產只好豁出去，冒着生命危險潛入甕城醫院尋人。

張泰尚身邊好友權俊澤（魏河俊飾）、助手具甲平（朴智煥飾）等亦捲入事件，後者為了生存，拋棄人性與尊嚴，被迫出賣同伴；一直暗戀張泰尚的前田雪子，嘲諷對方屢遭同伴出賣，例如當舖管家羅月德（金海淑飾）多年供出張泰尚母親是獨立運動分子，「只有我是待你好」，張泰尚反駁：「如果他們不是活在這年代，便不會承受這種痛苦，不用被嚴刑拷打，被迫出賣身邊人，內疚一輩子，即使感到屈辱也想生存下去。」另一方面，尹采玉在醫院對抗怪物與軍隊時，也說過：「究竟哪一邊更像怪物？」一語道破戰爭的醜惡。

第2季現代背景

《京城怪物》男女主角性格鮮明，張泰尚年幼已失去父母，媽媽臨終時跟他說：「無論如何也要生存下去。」待他長大以後，即使智勇雙存，仍拒絕參與反日運動，故事尾聲失去心愛女人，也未言輕生。反觀尹采玉感情豐富，在甕城醫院看到被囚小孩，明知阻礙行動，也堅持救走他們。另一值得留意的演員是扮演前田雪子的秀賢，她是有權有勢的日本人，也是甕城醫院的幕後金主，她以一口流利的京都日語及帶有日本腔的韓語念對白，令人幾乎忘記她其實是韓國演員，可見下了不少苦功。

製作費達700億韓圜（約4.2億港元）的《京城怪物》，在美術設計、電腦特技方面尤其出色，佈景服裝刻意選用深啡色調，增添懷舊氣息。文戲與動作場面的比例也恰到好處，男女主角感情戲不多但精準。韓韶禧穿上復古洋裝的漂亮程度，的確足以令朴敘俊一見傾心。不過，劇中提到崔惺沁變成怪物後，與女兒尹采玉分隔10年，僅說一句「媽媽」便相認，則略嫌兒戲。首季結局講到尹采玉中槍後，怪物媽媽以「妖氣」救回一命，死而復生的她仍是人類還是變成怪物？從第2季預告片段可見，《京》劇改以現代為背景，令人好奇故事走向。