處女騷獲古天樂許志安撐場 車婉婉伙兒子合唱曬溫情

【明報專訊】車婉婉入行逾30年首個個人騷《Next Step Stephanie 2024車婉婉音樂會》前晚於新蒲崗東蒲胡李名靜體育館舉行，除圈中好友張學友、李克勤、謝霆鋒等送花牌祝賀，古天樂（古仔）更到場支持，又與神秘嘉賓許志安合唱《會過去的》。車婉婉特別安排兒子「BBQ」任「殿堂級」嘉賓，兒子彈琴伴奏，母子合唱《媽媽 I Love You》，溫馨滿載。

記者：林祖傑

車婉婉以英文歌《How am I supposed to live without you》為音樂會揭序幕，出名易喊的她一上台已忍不住眼濕濕，一連唱出多首歌後，笑道：「這個機會我等了30年，多謝你哋喺度，其實我諗住唔講嘢，一講個『水煲』就着，入行後有人覺得我唔幸運，但我覺得好幸運，因為有好多人惜我。」

難忘任盧淑儀伴娘

提到入行最惜她的3個哥哥是張國榮、張學友和李克勤，車婉婉特別選唱張國榮《怪你過份美麗》、張學友《情已逝》與李克勤《空中飛人》。她憶起當年李克勤讀華仁書院，李受邀到其就讀學校唱歌，「當時覺得李克勤唱歌好好聽，後來我們成為好友，佢老婆盧淑儀更是我的閨密」。她難忘李克勤與盧淑儀結婚時任伴娘。

首名嘉賓孫耀威登場，與車婉婉合唱《再見亦是戀人》，她感謝對方陪伴自己走過低谷。

獻唱老爺作曲廣告歌

車婉婉換上緊身衣露出纖腰勁歌熱舞，隨後獻唱老爺作曲的《陽光空氣》，介紹老爺是著名音樂作曲家，1970年代很多廣告歌都是他作曲，大熒幕展示她的老爺和老公照片。車婉婉兒子「BBQ」亦有上台彈琴伴奏，母子檔合唱《媽媽I Love you》，場面溫馨，BBQ之後由爸爸上台接走。

車婉婉與一眾《中年好聲音》學員，包括周吉佩、李佳、吳大強、曹敏寶與顏志恒等合唱《浪淘沙》。神秘嘉賓許志安（安仔）壓軸亮相，跟車婉婉合唱《會過去的》後，向車婉婉送抱便離開，車婉婉透露安仔原本訂了機票離港，特地為她改機票撐場。

下次請古仔上台唱跳

騷後車婉婉受訪，表示忍喊忍得好辛苦，「惜我的人多到不得了，只能用努力回報支持我的朋友，很驚喜古仔會來，仲睇晒，我們認識於藝員訓練班，見到他坐響度睇有好大感覺」。她笑言下次唱跳可以請對方上台。車婉婉透露開心觀眾喜歡她的歌單，又跟住一齊唱。

最開心是否邀得安仔任嘉賓？車婉婉說：「真的不是講笑，《會過去的》是對安仔的情意結，已和他講如果來不到我只會獨唱，不會找其他人合唱，很多人都期待我們同台，他在場對我的意義很重大，他於聖誕節傳短訊給我話可以來，是最大的聖誕禮物，也不知怎報答他。」她表示若有機會可以再開騷，是否再戰樂壇？她說：「邊夠膽，不敢當，現在樂壇的歌手很年輕，只是擴闊了自己的舒適圈，什麼都可以參與一下。」