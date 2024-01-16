炎明熹「紅鶴」裝被嘲「時裝車禍」 鄧達智稱化妝髮型累事致格格不入

【明報專訊】炎明熹（Gigi）前晚出席在澳門舉行的無綫《萬千星輝頒獎典禮》，穿上白色長絲質恤衫內搭黑色Bra，配火紅色短裙與絲襪行紅地氈，「紅白」誇張打扮被網民形容似「紅鶴」惹熱議，被嘲「時裝車禍」。

Gigi一身打扮來自設計師David Koma於2009年英國倫敦成立的品牌，捧場客包括樂壇天后Beyonce和韓國人氣女團Blackpink等。Gigi前晚所穿的恤衫與短裙逾3萬元，有網民將官網模特兒穿同款服裝行天橋照跟Gigi對比，前者穿鮮紅色厚絲襪，Gigi穿紅色透視絲襪，效果截然不同。不過也有網民讚Gigi夠高，撐得起套衫。

著名時裝設計師鄧達智（William）接受《明報》訪問，認為Gigi身形纖瘦、骨架比例正常、樣子夠cool，大有條件走型格路線。可惜錯不在服裝本身設計，而是不配合Gigi的化妝和髮型，「Gigi只有18歲，化妝不能太濃，不應走成熟路線，她的髮型亦很不襯套衫，令整體視覺效果格格不入。看得出Gigi好想大膽求突破，她可以嘗試型格之中又帶華麗的設計，例如試穿品牌Alexander McQueen，好過不理會她是否適合，盲目玩性感妖味或大膽前衛。畢竟她仍很年輕，人生歷練未夠，此套衫她似乎未駕馭到，變成過火。需知同一件衫由不同年齡不同風格明星，或者外國模特兒演繹，都會有不同效果，難作比較。」William稱Gigi另一套黑色連身裙比較穩陣，但對於她來說仍然過於成熟，穿不出暗黑陰沉的Gothic（歌德）風格。

記者：林蘊兒