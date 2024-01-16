【開箱】《天黑了》校園驚慄劇 學校旅行變生存遊戲

曾奪百想電影女新人獎的李在仁，童星出身，演戲10多年，經驗豐富，在新劇《天黑了》扮演黑手黨遊戲中的主要人物。

【明報專訊】韓國影視串流平台U+Mobiletv去年12月推出校園驚慄劇《天黑了》，以「黑手黨遊戲」為背景，講述高中生參加學校旅行，其間被迫參加不可能逃脫的致命遊戲，為了生存爾虞我詐，香港觀衆可透過串流平台myTV SUPER收看。

韓國多個平台播放

以生存遊戲為題材的劇集，日韓劇從來不缺，《魷魚遊戲》蜚聲國際，還有《今際之國的有栖》及《3年A班》等，ViuTV去年播出港劇《那年盛夏我們綻放如花》也是一例。《天黑了》在韓國打破門戶之見，去年12月4日在影視串流平台U+Mobiletv推出，3日後於韓國地區的Netflix上架，上月25日全劇可在當地另一平台wavve收看。在串流平台上架的另一「優勢」，是不用顧慮血腥尺度；殺戮場面恐怖，加上懸疑撞鬼情節，在韓國很快掀起網絡熱話。雖然尚未宣布開拍第2季，但已落實推出網絡小說及相關產品，可見《天黑了》有一定捧場客。

《天黑了》主角全是年輕演員，包括憑韓片《娑婆訶》拿下百想藝術大獎電影女新人的李在仁、韓劇《不可殺：永生之靈》兼男團X1成員金宇碩、《Penthouse上流戰爭》崔藝斌、《弱美男英雄》車禹閔、《殭屍校園》安智浩及《救命卡特》鄭素利等。此劇最大特色是回歸「網劇」模式，只有12集，而且每集約30至40分鐘，劇情更緊湊，不會拖拖拉拉。

故事以學生到訓練中心參加學校旅行開始，班主任稱因聯絡不上其他班別而離開，整個訓練中心只剩下學生。其後通訊中斷，手機只可玩黑手黨遊戲。學生最初以為是惡作劇，隨便投票給班中最愛整蠱人的同學，被指是「黑手黨」者當眾跳樓，眾人才驚覺這不是玩笑。

被迫參與黑手黨遊戲

「黑手黨遊戲」由俄羅斯心理學家迪米特里達維多夫1986年發明，劇中玩法是透過手機程式，被迫參加遊戲的學生玩家，分為巿民、醫生、警察及黑手黨不同角色；醫生只有一人，可選擇任何一人不用死，警察則可詢問玩家身分。玩家早上8時至午夜12時可投選認定的黑手黨。投票結束後，除了黑手黨，所有人都會入睡；黑手黨則要在早上6時前殺死其中一名玩家。巿民、醫生及警察同組，黑手黨則是另一隊，其中一方成員全體殲滅，遊戲才會結束。

（明日再續）