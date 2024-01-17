年內約滿無綫 未達共識 李佳芯稱抱恙 否認「被缺席」頒獎禮

【明報專訊】2018年視后李佳芯近年演出劇集機會大減，去年亮相無綫《萬千星輝賀台慶》被內地平台打格遮樣。她憑劇集《有種好男人》入圍《萬千星輝頒獎典禮2023》視后10強，並以節目《身體最誠實》、《日本18種住法》入圍最佳女主持，日前於澳門舉行的頒獎禮卻不見人影，疑「被缺席」，有指她心灰意冷，在社交網隻字不提頒獎禮。李佳芯昨日到觀塘出席健步行宣傳活動為缺席解畫，稱身體不適，笑稱當晚多靚人不會覺眼她是否出席，並透露今年內約滿，仍未傾續約條件，不覺被公司冷落，都想留在熟悉地方工作。

記者：林祖傑

李佳芯昨日出席活動，全程笑容滿面，有大批粉絲到場舉牌支持。心情不錯的她表示笑容由心而發，認為情緒和身體健康不可忽略，透露一有時間，開心不開心都會抽時間運動。問為何缺席無綫頒獎禮？她解釋：「當日有少少咳，之後又要出席活動，既然套劇是一年前播，感到機會不大，心想我不出席也不覺眼啩！點知大家咁眼利。」

戥各得獎者開心

李佳芯稱「心灰意冷」的標題只是想吸引大家，並沒有人禁止她出席，笑道：「平時出席活動都可以著得靚靚，當日太多靚人，大家會花多眼亂，不會在意我的存在」。

於社交平台未有提及頒獎禮，似乎不太在意，李佳芯說：「雖然沒有出席，但我有留意，戥朋友攞獎開心，好戥阿Mo（陳豪）開心，相隔10幾年再攞視帝，還有戥Tiffany（劉穎鏇）攞飛躍進步女藝員和高海寧攞最佳女配角開心，林子善攞最佳男配角好感動，還有戥阿佘（佘詩曼）開心，攞三料視后真係好犀利，響個心度，𠵱家表達出嚟。」

呻傳離巢無辜被鬧

李佳芯透露今年內完約，覺得每次講完又被人指離巢，跟住又被公司鬧，十分無辜。她認為再刻意提這件事對她和公司都不是太好，她和公司有積極傾緊是否真的繼續合作，「其實不覺得公司冷落我，就算我很少開劇，都有主持節目，只可以講觀眾一直在電視都見到我，咁點會畀公司冷落呢？如果被冷落，公司可以完全收埋我」。

李佳芯表示還未與公司傾續約條件，每次見面都是傾公司有什麼大計，「我個心當然係留響熟悉嘅地方好，對我來講視乎有沒有好機會，但各方面又好似未傾到一個共識，可能還有時間，看最後一刻可不可以有一些實質嘅嘢，雙方都有努力去傾，其實我續唔續約都覺得OK，多謝大家咁關心，我好隨遇而安，因為合作不是單方面，如果大家想合作咪繼續合作囉」。