馬國明攞正牌讚劉穎鏇樣靚身材好 蔡思貝視三料視后佘詩曼為榜樣

【明報專訊】馬國明在無綫《萬千星輝頒獎典禮2023》獲馬來西亞最喜愛TVB男主角，上周與太太湯洛雯低調在港舉行婚宴，喜上加喜。他在播映中的新劇《飛常日誌》跟蔡思貝和劉穎鏇有感情戲，稱太太讚劉穎鏇樣靚身材好，又爆對方最近愛上內地演員肖戰，強調不會呷醋，亦不介意夫妻檔拍劇。馬國明認為婚後生存之道是太太先讚其他女生後，他和應便無事。蔡思貝與馬國明演一起共事的離婚夫妻，現實中她多與舊情人做回朋友沒有仇恨。高海寧獲最佳女配角收300個祝賀信息，希望學佘詩曼做到一個角色值得攞獎，朝視后進發。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

馬國明、蔡思貝、高海寧、劉穎鏇、戴祖儀等到油塘宣傳新劇《飛常日誌》，劇中享艷福的馬國明在蔡思貝和劉穎鏇之間左右逢源，他表示嚴格來講只跟蔡思貝有感情戲，與劉穎鏇交流不多，就算之前拍《隱形戰隊》，對方都是跟陳山聰做對手戲，期待下次再合作。馬國明透露太太湯洛雯經常讚劉穎鏇樣靚身材好，最近還愛上內地演員肖戰，強調絕對不會呷醋，「每人都可以有偶像，好彩她都喜歡我演《On Call 36小時》的『一件頭』和《隱形戰隊》Ocean」。是否不敢在太太面前讚其他女性？他笑談婚後生存之道：「她先讚，我和應就不會有事。」

馬國明不抗拒與湯洛雯夫妻檔拍劇，只是不知道有否監製肯用他倆，「怕太太跟我拍劇忍不住笑，或者一齊拍喜劇，她模仿好叻，我見她扮嘢好好笑，若遇到適合角色發揮，覺得她會爆紅，隨緣啦」。

低調在港補擺喜酒 只請親戚

馬國明與湯洛雯上周秘密在港補擺婚宴，昨日一同在社交網分享婚宴甜蜜照片。馬國明稱主要請親戚飲喜酒，所以比較低調，「雙方家長覺得蘇梅島婚禮未招待親戚，所以再安排婚宴跟親戚食飯、影相，令婚事得到圓滿。我們訂製屬於自己味道的香水作賓客禮物」。講到湯洛雯在婚宴上穿性感婚紗，馬國明讚太太一向都靚，為結婚騷性感可接受，又特別鳴謝黃嘉樂的攝影師太太江惠賢為他們影了很多靚相。

蔡思貝跟歷任舊愛互相關心

蔡思貝表示劇中與馬國明飾演的前夫一起共事，要表現出莫名的默契，甚考演技，因為她人生中沒有這種經歷。現實中，她跟舊情人大多數可以變回朋友，「跟前度沒有仇恨，大家都會互相關心，希望大家都好」。

蔡思貝受訪期間咳嗽，透露小時候曾有哮喘病，最近天氣轉變引發氣管出問題，有點擔心哮喘復發。對於在剛過去台慶頒獎禮失落視后，她沒有失望，反而很享受過程，見到台前幕後的努力得到認同，非常感動，會視三料視后佘詩曼是好榜樣，「她好叻，回來TVB拍劇，留下很多紀錄，不是人人做到」。

高海寧養好身體再約人慶祝

高海寧大讚劇中拍檔洪永城變暖男，對任何女性都會視為女兒看待，散發父愛，歸功其妻梁諾妍教得好。她身邊有沒有暖男出現？高海寧笑說：「沒有，只得助手，近兩個多月不停工作，嘗試很多，覺得充實又滿足。不過近日被傳染咳嗽，希望等忙完養好身體，2月農曆新年開始約人慶祝攞獎。」她稱入行多年終於獲獎，收到超過300個祝賀信息，感受到大家的愛惜，花了一天回覆。她稱攞獎後沒壓力，未來演戲會一如以往做好自己，朝視后進發，「佘詩曼是眾望所歸攞獎的，我希望學她做到一個角色值得攞獎」。

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