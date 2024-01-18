李司棋自爆左耳近乎失聰 羅蘭曾試戴耳機嫌嘈棄用

【明報專訊】李司棋與羅蘭昨日到觀塘為快餐店做直播推銷產品，李司棋笑稱很久未見過羅蘭，今次難得聚頭，近距離覺得對方長相好似英女王，已忘記昔日跟羅蘭合作過什麼作品。羅蘭即說：「我們合作過劇集《強人》（1978年），部劇仲有鄭則士。」

李司棋自嘲記性不及羅蘭，很少翻看自己的舊作，生活愛向前看，經常追看潮劇。有否戲癮？李司棋直認沒有，「我年紀大，在乎正常生活，需要瞓覺休息，若接拍劇集要別人遷就我休息時間，會令別人好辛苦，不如不拍」。

89歲羅蘭取笑73歲李司棋，「你幾大呀？現在70歲人都很後生」。李司棋佩服羅蘭魄力好，難忘2008拍《溏心風暴之家好月圓》時，半夜3時收工遇上胡楓和羅蘭一起等𨋢，又自爆聽力衰退，「現在很怕嘈，左右耳聽覺難以平衡，因為左耳近乎失去聽覺，自己撩耳都聽不到聲，做過檢查，右耳聽力等同20多歲年輕人，所以大家不要批評長者選擇性接收事物，環境嘈雜就聽不清楚聲音」。

羅蘭有共鳴，承認年紀大聽力有退化現象，「兩邊耳聽力不好，開始好矇，近距離還好，別人說話細聲、距離遠就聽不到，試過配兩隻耳機，但戴上耳機好嘈，很不習慣，就不用」。兩人透露農曆新年留港過節，考慮到最近香港流感高峰期，會減少多人聚集，她們已打流感針保障身體健康。

記者：鍾一虹