許光漢魏浚笙鬥靚仔互笠高帽 邱彥筒想識台男學好普通話

【明報專訊】台灣男星許光漢、魏浚笙（Jeffrey）與邱彥筒（Marf）昨日出席高級珠寶首飾品牌新店開幕酒會。3人配戴總值逾百萬的寶石首飾登場，許光漢不停被粉絲叫「老公」，他揮手以笑回應。

許光漢早前出席米蘭時裝周，有幸與韓星李敏鎬與日本型男目黑蓮同場傾談交流，盼將來有機會合作。對於粉絲叫他老公，許光漢自認比較害羞，粉絲到場支持已心滿意足。談到主演電影《青春18×2 通往有你的旅程》分別於日本和台灣上映，片中他又扮演學生，許光漢笑着解釋：「這可能是最後一部，我都33歲了。（好多人羨慕你？）都是靠運動去保養，多謝媽咪生得我baby face。」正拍新戲的他透露農曆新年有假放，會陪家人過節，若時間許可，想去旅行充電。許光漢表示首次與Jeffrey見面，讚他很好人又健談，二人互笠高帽讚對方比自己長得帥。

Jeffrey從小看許光漢

Jeffrey穿西裝不穿恤衫微露心口，否認搶許光漢鏡，只是方便騷首飾，「我跟許光漢說，從小看他的戲長大，首次見真人，與他傾偈好舒服」。談到司儀訪問Jeffrey時，他以普通話回應，似乎進步不小，他自嘲「扮專業」，若有機會去台灣拍戲或電視劇，相信必定要下苦功練好普通話。

Marf覺得兩男神一樣靚仔，又說恨去台灣見識，「自知講普通話不是太好，需要苦練。我只去過花蓮，很想到台灣周圍食和玩。知道當地音樂好國際化，如果有機會識到男仔，會藉機會好好『溝通』，相信語言方面進步得更快」。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com