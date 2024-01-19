胡杏兒盼創「胡說八道」團歌 胡定欣陪家人缺席無綫頒獎禮

【明報專訊】胡定欣、胡杏兒、黃智雯、林淑敏、許家傑、錢嘉樂與太太湯盈盈、高海寧昨日到灣仔出席健康產品周年派對，胡定欣與好姊妹胡杏兒不約而同穿上一黃一綠露背晚裝亮相，非常合襯。胡杏兒希望廣告商能贊助「胡說八道會」舉行東南亞演唱會，胡定欣說：「之前做完美國兩場騷，已經有進步，大家對未來演出有新構思，希望去不同地方開騷，但6個成員各有各忙，度期是最大難題。」胡杏兒稱之前多唱別人的歌，希望創作一首跳舞團歌，舞蹈方面，可交黃智雯做指導，「美國開騷汲取經驗後，信心大增，跳舞不是我強項，但相信努力練舞都可應付到」。

胡定欣稱籌備開騷需要付出時間，加上要分身拍劇，笑言管理時間是一大學問。談到她有份角逐視后卻缺席無綫台慶頒獎禮，胡定欣說：「私人理由，想爭取時間陪家人，之前拍劇和去美國開騷已錯過老人家的大日子，難得齊人吃飯，好緊要。」

已離巢無綫的黃智雯首度亮相公開活動，談到加入朱茵、蔡少芬的經理人公司，「有好機會都不會因地域限制自己，知道已有劇集、唱歌及舞台劇工作洽談中」。談到之前跟「胡說八道會」赴美開騷，她稱樂而忘返，「我們第一次衝出香港，在台上跳唱，碰巧是我的生日，真的很開心」。黃智雯笑言「胡說八道會」變成女團，期待出團歌，到東南亞開騷見粉絲，「豹嫂胡蓓蔚下一站會歸隊，豹哥單立文在音樂上很專業，想邀請他做資深顧問」。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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