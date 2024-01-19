林家熙奪蘇雅琳「初吻」怕遭報復 顏卓靈帶傷上陣 吳肇軒穿內褲牀戰嗌緊張

【明報專訊】顏卓靈、COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）、吳肇軒、林家熙（Locker）主演舞台劇《百分百感覺2024》，前晚於灣仔演藝學院開鑼。COLLAR成員許軼、沈貞巧、李芯駖與邱彥筒，還有袁澧林、梁祖堯和徐天佑等捧場。首次演舞台劇的Ivy So向Locker獻「初吻」，Locker則半裸騷8嚿腹肌。僅穿內褲的吳肇軒與女演員胡偉寶演激烈牀戲嗌緊張，Locker與吳肇軒大講粗口對白，引得台下觀眾尖叫。顏卓靈綵排時傷腳，十字韌帶及半月板撕裂，前晚帶傷上陣，全程撐拐杖演出。

記者：鍾一虹

顏卓靈、Ivy So、吳肇軒與Locker騷後受訪，談到Locker享艷福，與顏卓靈和Ivy So有親熱戲，他笑說：「觀眾艷福無邊，我用兩個月時間操肌，食很多白烚雞肉，身體欠油分致胃抽筋入醫院。不過我都擔心被她們的粉絲留言炸爆或者報復。」

不會咀出真感情

Ivy So表示向Locker獻出熒幕初吻心情不緊張，以往曾收過一些有接吻戲情節的劇本，最後都改成親臉，但收到《百分百感覺2024》劇本後，跟導演只傾了兩分鐘，便確定必須有這場接吻戲。問到Locker好咀嗎？她笑說：「還好，我們仲有8場要咀，不擔心傳緋聞。（欣賞肌肉男？）我比較欣賞他操肌的毅力。」

還有8場演出，Ivy笑着提醒Locker，「倒數8次，要珍惜喇！」Locker尷尬回應：「唔敢，唔敢。」問到會否吻出真感情，Locker即表示：「唔會嘅。」Ivy So自爆演出期間當眾甩鞋，有點尷尬，多得顏卓靈幫手執生用拐杖執鞋。

吳肇軒戒口操腹肌

吳肇軒形容開場後愈演愈輕鬆，直至脫衣演牀戲變得很緊張，對於裸露部分不及Locker騷肌迴響大，他笑說：「正常的，不過我都好努力苦練，才可以由一塊肉變成有腹肌，今次著底褲演出尺度都很大。」將來可以更大膽嗎？吳肇軒稱，「不知，睇劇本啦」。Locker承認為演出「許樂」一角下了點苦功，花了個半月時間戒口，基本上每天採排後便去做gym，只吃白烚雞胸和烚菜。

顏卓靈一上台忘膝痛

顏卓靈腳傷需要兩個月康復期，感謝劇組在演出上改動配合，本來有一幕是她背着Locker上樓梯，因傷未能呈現給觀眾，希望未來再有機會演出這幕，「我的部分搬到平地演出，只是要上一級樓梯，騷前狂做物理治療鍛煉，盡力在安全情况下做些肢體動作，希望令演出效果好」。她表示現在不用吃止痛藥，特意配戴了兩邊有鐵線的膝套來幫助支撐，笑稱一開騷，腎上腺素飈升感覺不到膝痛。