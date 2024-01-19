【娛樂場】《深圳地圖》 鐵路沿線吃喝玩樂攻略

【明報專訊】港人北上消費、食買玩成風，HOY TV早前找來名廚張錦祥（Ricky）與余健志（Jacky）主持《煮題COOK 3 灣區搵食》，二人北上找人交流廚藝，節目上周播畢。緊接另一個新節目《深圳地圖》下周首播，今次由女主持陳約臨、馬曉晴（Maisy）與樂翊榆上陣，陳約臨自2022年約滿無綫，在HOY TV曝光極高，身為日本地膽的她經常主持日本旅遊節目，今次連深圳食買玩都做埋。前女子花式溜冰運動員馬曉晴被封「港版石原里美」；「開電視樂小姐」樂翊榆參加HOY TV水著真人騷《Summer Girls》入行，之後不乏演出機會。

玩盡車站1公里玩樂圈

《深圳地圖》共10集，介紹最新深圳玩樂資訊，每個周末不少港人北上消費成新常態，近年深圳多元化配套令港人有種「超值享受」感覺，無論中外美食、高級食肆、大型商場、購物超市，以及親子玩樂等應有盡有。

《深圳地圖》教路由深圳出發，綜合港人最常用3大通關口岸，包括羅湖、落馬州和蓮塘/香園圍，制定一個鐵路沿線最方便港人北上消費路線，介紹連接深圳地鐵熱門車站的1公里玩樂圈，還有邊個站轉車或落車到達目的地，不怕搭錯車迷路。

兩最紅超市大比併

陳約臨、Maisy與樂翊榆兵分三路帶隊尋找平靚正娛樂，主要路線經國貿站、老街站、大劇院站、崗廈站、會展中心站、購物公園站、下沙站、南山站、蓮塘口岸與福田口岸。節目去年12月開始拍攝，仍在拍攝中，極貼近最新資料，包括近期爆紅的大型倉庫式超市山姆（Sam's Club）攻略，雖已有旅行社辦「超市團」，但節目也有參考作用，讓觀眾慳時間直接找到心頭好與不能錯過的貨品。其中一集兩最紅超市大比併，介紹山姆（福田區）跟另一家大型連鎖超市Costco（龍華區）的港人熱買系列、賀年貨比較，以及獨家系列。

閒遊景點再扮靚

除購物攻略，節目帶大家閒遊各區景點，包括蓮塘口岸逛商業城，到大梅沙海濱公園、海濱棧道，欣賞大型沙雕與滑沙等玩樂。走訪南山區著名打卡書店「覔書店」，到藝術SPA館HIGHT TO HIGHT一嘗養髮頭療；要扮靚又可以試悅瞳磁心眼睫毛。還有一系列「平香港一大截」的深圳米芝蓮食府推介，以及重溫昔日港人熱點「東門」、「華強北」多年後最新變化。

《深圳地圖》 HOY TV 77台

日期：1 月 22 日起（逢周一至五）晚上9時正