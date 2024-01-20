《紅豆》開鏡 任達華獲讚戲裏戲外好丈夫 鄧麗欣不排除加戲掌摑魏浚笙

【明報專訊】任達華主演電影《紅豆》昨日舉行開鏡儀式，戲中與龔慈恩演夫妻，魏浚笙與鄧麗欣飾演他們的子女，一家在九龍城經營糖水店。任達華為演活角色，事前跟師傅學炒紅豆及如何煲出一碗靚紅豆沙。一向是愛妻號的任達華，稱煮完糖水會拿回家給太太琦琦品嘗，獲襲慈恩大讚戲裏戲外都是好丈夫。鄧麗欣首次與任達華合作，首天開工已感覺如一家人，笑言想加掌摑魏浚笙的戲，若感覺到，亦不排除與朱鑑然加親熱戲。

記者：柯美

任達華（華哥）、鄧麗欣（Stephy）、魏浚笙（Jeffrey）、朱鑑然及龔慈恩合演電影《紅豆》，講述華哥、龔慈恩、Stephy及Jeffrey一家四口在九龍城經歷的喜怒哀樂，朱鑑然飾演Stephy男朋友。

紅豆沙打包回家給琦琦品嘗

戲中經營糖水舖的華哥為了演活這個角色，事前跟師傅學炒紅豆及煲紅豆沙，華哥說：「炒紅豆好痛苦、好攰，要煲出一碗靚紅豆沙亦不簡單，有很多工序，慶幸我小時候有下廚，所以切果皮絲無難度。煮完糖水，我有打包回家給太太（琦琦）品嘗，還加入湯圓，因為太太是上海人，喜歡吃圓子。」

在旁演華哥太太的的龔慈恩，大讚華哥戲內戲外都是好丈夫，對太太非常體貼，她說：「戲中華哥是潮州人，雖然大男人，但內心很愛惜我，不讓我攞重物，行街時，又會行在我前面。」她爆琦琦同樣很惜華哥，因華哥經常帶同太太的愛心湯水開工。

愛駒爆大冷 開工無下注

華哥的愛駒「君達得」早前出賽爆大冷勝出，獎金逾百萬元，問贏了多少錢？華哥表示沒有下注，因當天要開工，正忙於教Stephy炒紅豆，笑言這些紅豆認真貴，他說：「愛駒勝出都好開心，祝大家好運常來。雖然無贏錢，但我都有萬歲。」

Stephy：首日開工感覺如一家人

Stephy表示在學習煮紅豆沙的過程中，已掌握所有秘技，並讚自己煮得很好，會回家試煮。演她弟弟的Jeffrey笑言戲中只吃喝玩樂，不會落舖幫手，全部交予Stephy，「我的角色內心很惜家人，但沒有表達出來」。Stephy表示因Jeffrey只顧躲在家中打機，加上父母重男輕女，覺得自己被忽略，所以兩姊弟經常吵架，「其實一家人彼此相愛，但不講出口，正如華哥板着面對我們，但內心很愛惜我們。第一次跟華哥合作，但第一日開工，大家圍在一起吃粥，感覺如一家人」。

朱鑑然演Stephy男友隨時有艷福

朱鑑然指戲中為討好女友Stephy，一有時間就去糖水舖幫手。問可有親熱戲？朱鑑然大賣關子，Stephy笑說：「說出來會很有畫面，劇本暫時沒有，拍攝途中如果有感覺，不排除叫導演加親熱戲，讓我們即場發揮，以前曾向導演建議加『動作』戲。（會否想加戲掌摑Jeffrey？）這個都想加。」此時剛巧有蝴蝶在Jeffrey面前飛過，他嚇到向後退，Stephy伸手撥開，但作狀掌摑Jeffrey。朱鑑然表示與「女神」Stephy合作不緊張，讚對方很好人，帶他入戲，令他很放鬆。