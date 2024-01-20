重返辛丹斯影展獲表揚 羅拔唐尼指害怕被認出 《奧本海默》路蘭憶處男作無人問津

【明報專訊】專門放映獨立製作的辛丹斯電影節前日開鑼，開幕晚會表揚過去曾踏上辛丹斯舞台的導演及演員；其中剛獲「英國奧斯卡」英國電影學院獎（BAFTA）13項提名的《奧本海默》，導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）獲大會頒發「開拓者獎」，《奧》片演員羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）卻指他「在街上害怕被認出」。路蘭則憶述20多年前處男導演作《凶心人》無人問津，直至來到辛丹斯才改寫命運。

拍過《潛行凶間》等電影的基斯杜化路蘭，執導有關原子彈之父的同名傳記片《奧本海默》，不但收9.5億美元成為去年全球最賣座電影季軍，更橫掃金球獎、評論者選擇獎（CCA）最佳電影、導演等大捷，周二（23日）公布提名的奧斯卡，相信很大可能跟「英國奧斯卡」一樣會角逐多獎。前日辛丹斯電影節開幕晚會，便把「開拓者獎」頒給這名過去一年有優異表現的導演。

在《奧本海默》扮演美國原子能委員會主席斯特勞斯並贏得金球及CCA最佳男配角殊榮的羅拔唐尼在頒獎禮表示，由於《奧》片受歡迎，路蘭在街上開始被影迷認得，卻因害怕而退縮。路蘭自言由獨立導演開始，承認並不容易，稱畫家和詩人可以獨立行事，導演卻要依賴不同崗位協作。他又憶及2000年處男執導及編劇的《凶心人》，講述患有失憶症男子，追查自己遇襲起因及妻子被殺真相，採取順逆兩條時間線敘事，可能由於太過費力欣賞及複雜，最初乏人問津，路蘭表示直到電影在辛丹斯放映後大受歡迎，才現轉機，也因此讓路蘭後來獲機會拍攝《新蝙蝠俠》等大製作。

除了基斯杜化路蘭，《從前的我們》導演Celine Song及《吸血新世紀》女星姬絲汀史超域（Kristen Stewart），亦獲辛丹斯影展頒發不同獎項。姬絲汀從《情迷聲色時光》等三度合作的謝西艾辛堡（Jesse Eisenberg）手上接過「遠見獎」，謝西笑言姬絲汀很認真投入拍戲，有時候收工要看看她是否還安好。姬絲汀此行亦會宣傳兩部主演新片《Love Me》及《 Love Lies Bleeding》。

另外，《最後生還者》佩特羅帕斯卡（Pedro Pascal）、《壯志凌雲：獨行俠》積艾利斯（Jay Ellis）、《外籍人士》柳智英、《秘密入侵》賓曼迪臣（Ben Mendelsohn）及《毒癮女孩》安格斯裘特（Angus Cloud）主演新片《Freaky Tales》，亦在開幕晚會亮相。該片由4個互相關聯的故事組成，以1987年的加州奧克蘭為背景，是一封寫給當地有關電影、音樂的情書，由《Marvel隊長》安娜保頓（Anna Boden）與賴恩費克（Ryan Fleck）聯合執導，亦是兩人自2006年的《Half Nelson》後，重返辛丹斯電影節。該片是去年猝逝的安格斯裘特遺作，據悉片尾有字幕悼念對方，積艾利斯在記者會表示，「希望安格斯安息，他帶來傑出表現」。