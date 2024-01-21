個唱搬上大銀幕 驚訝全院滿座 容祖兒：可寫入人生記事簿

【明報專訊】容祖兒去年在演藝學院舉行34場《My Secret Live: ANOTHER SIDE》演唱會，並將演唱會搬上大銀幕，在戲院放映10場。由於10場早已爆滿，故宣布加開場次，除了香港，澳門亦會上映。

容祖兒跟導演彭秀慧前日出席謝票活動，場內不少觀眾跟她一樣穿上閃令令服飾，又不時大合唱及亮起手燈，現場變成一片燈海，令她十分感動。有觀眾自稱由南非、英國、加拿大等地回港看這次戲院版演唱會，又有觀眾流淚感謝容祖兒的歌聲陪伴度過疫境，將他從谷底拉上來。

容祖兒分享最難忘的電影版片段，是當她在台上談到感情路時，就有一名女歌迷的聲音出現，大叫「人哋幫你解㗎個胸圍」。這名女歌迷也在場，容祖兒開大心叫「嘩！走遍大江南北，終於找到你！」容媽媽也到場支持，稱演唱會期間，每晚在台下也擔心女兒的身體或會發生其他問題，看電影版就省卻了這分擔心。容祖兒在IMAX熒幕看到自己被放大了100倍，笑說看不見毛孔，要多謝媽媽。問到會否憑演唱會電影版角逐金像獎影后？她說：「我豈敢強求！我這個票房毒藥，可以令戲院全院滿座，已能寫入我的人生記事簿，是個非常好的回憶。如獲提名我會好開心，可以感受行金像獎紅地氈的滋味。」

娛樂組

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