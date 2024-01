陳凱詠勁歌熱舞掀高潮 讚馮允謙體貼窩心

next

【明報專訊】《JAY馮允謙×JACE陳凱詠音樂會》前晚在會展舉行,馮允謙打頭陣唱《Leave the door open》,接着穿粉紅色短裙配毛毛長靴的陳凱詠登場,獻唱《Rolling in the Deep》,之後兩人合唱《反對無效》。

陳凱詠換上露腰裝,勁歌熱舞跳唱《各行各路》、《練功》等歌曲,唱到興起,脫去外套露小背心,更跳到瞓地兼擘腿,掀全場高潮。音樂會去到尾聲,唱《天生二品》及《世界劇團》時,兩人充當攝影師,拿着攝影機拍攝對方演出,馮允謙更追住陳凱詠拍攝,滿場飛的陳凱詠說:「你追唔到我。」之後她投訴馮允謙說:「你影得好差,識唔識攞角度㗎?」兩人玩得開心,更走落台跟觀眾近距離接觸。

馮允謙想苦練舞技

完騷後兩人受訪,陳凱詠表示跳唱不夠喉,今次很斯文和沉靜,她大讚馮允謙體貼,「我已兩年無公開演出,好緊張,好大壓力,他不停叫我放心演出,好窩心」。馮允謙笑指陳凱詠在台上逼他跳舞,自己都想苦練舞技,下次挑戰跳舞。提到馮允謙唱廣東歌時,字幕機出現廣東話拼音。馮允謙指大部分歌詞都很熟,但有幾首合唱歌不太熟,尤其有首歌的副歌,每段歌詞都不同,「音樂會整體滿意的,但很多地方都要執生,因開騷早上才總綵排,幸好順利完成」。

記者:柯美

攝影:劉永銳