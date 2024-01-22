保錡突破靠柳俊江 梁諾妍佗B完成10K 唐詩詠感謝周潤發指導愛上跑步

【明報專訊】渣打香港馬拉松2024昨日舉行，吸引大批圈中人參與，包括周潤發、唐詩詠、ERROR成員吳保錡、梁諾妍、林淑敏、許家傑、何沛珈、譚旻萱和薛影儀等，分別挑戰全馬（42公里）、半馬（21公里）與10公里（10K）賽事，非常熱鬧。視后唐詩詠參加10K賽，感謝周潤發指導，讓她感受到跑步帶來的樂趣，會繼續挑戰。保錡對故友柳俊江心存感激，穿著對方送贈的背心參賽。懷第二胎約7個半月的梁諾妍將印有「Child In Car」的警示牌扣在背脊，慎防被撞，以1小時4分完成10K。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

唐詩詠參加10K賽事，事後在社交網分享感受，透露獲周潤發指導。她說最初想挑戰一項沒有興趣的運動跑步，於是以渣馬為目標，由練習心率開始，經歷疫情與跑步訓練，多謝周教練（周潤發）指導及調節，教她跑步是訓練自己內心，挑戰耐力與耐性，如何不受外界影響，專注自己呼吸。她又多謝一班跑友陪跑，今次跑10K全程心率維持良好，無氣促、氣喘，「時間唔係今年嘅目標，1小時21分完成，已經好開心，多謝自己堅持冇放棄，多謝跑步帶給我的樂趣，呢個再唔係我無興趣嘅運動，會繼續挑戰落去」。

林子善伙父兄戰10K

唐詩詠的「鐵馬家族」好友林子善同樣參加10K賽，與父親及哥哥一同參賽。他在社交網表示跑步為減肥健康和快樂，很開心可以一家人比賽，近70歲的父親是他的偶像，小時候經常到澳門看父親參加馬拉松，由細到大爸爸以運動教他做人要堅持。

保錡銘記柳俊江教誨

保錡第二年挑戰渣馬10K賽，以48分46秒（官方數字）完成，但他表示其個人計時為45分36秒。他早前弄傷腳部韌帶負傷上陣，慶幸達成目標，亦是跑公開賽以來成績最好一次，希望未來繼續進步。他稱完成賽事後最想回家睡覺休息，昨日天氣好跑得舒服，只是某些路段有暗斜，要靠腦袋去戰鬥才捱得過，如同人生一樣，期待下次參加半馬挑戰自己極限。

保錡穿著故友柳俊江送的品牌背心出戰，表示對他心存感激，「第一次渣馬跑出55分鐘成績後，柳俊江是第一個教我跑步的人，他教我要自律，從他身上學到很多，助我愈來愈進步。知道他原本有報名參賽，是其他組別」。

梁諾妍邊跑邊被囡囡踢

洪永城太太梁諾妍懷第二胎約7個半月，無阻她挑戰10K，透露除上斜路段略為吃力，最後花1小時4分完成。她稱「帶同」腹中女兒一齊跑，特別興奮，「BB不算太重且體型不大，自問尚可以應付。她很活躍健康，今次比起佗上一胎反應更大，我邊跑邊感覺她在踢我，好似想給一些鼓勵，這種經驗很特別」。

洪永城到場為太太打氣，梁諾妍爆丈夫擔心太多人，叮囑她將印有「Child In Car」警示牌扣在背脊，大家看到會讓位較安全。沿途很多跑手為她打氣說「加油」，氣氛好好，「產前在體力許可下，會繼續練習或改跑較短路程，未決定幾時閉關安胎」。

林淑敏擬組「接龍隊」參賽

無綫多名藝員相約一齊參加賽事，林淑敏、何沛珈與崔錦棠跑10K賽，許家傑挑戰半馬。林淑敏以1小時7分完成，頗滿意成績，「賽前擔心哮喘有影響，幸過程沒有事，反而跑完才有幾聲咳。好多謝崔錦棠放棄爭取成績，沿途陪伴指導我們如何留力，希望明年參加半馬，好好訓練做準備」。她有意聯絡喜歡跑步的《愛‧回家之開心速遞》同事，或組「接龍隊」參賽，相信拍劇常合作可發揮默契。

譚旻萱開心時間比預期快

譚旻萱首次挑戰10K賽，原希望1小時15分內完成，結果比目標快8分鐘，開心又有成就感，「比賽前一晚要通宵工作，只睡了兩個多小時，擔心狀態不夠。沿路頗大風，加上有少少哮喘，開始跑頭段氣管有少少收縮都幾驚，幸好後來沒有事」。她盼下年挑戰跑半馬。

薛影儀拒跑友「集郵」

薛影儀（阿儀）首次跑馬拉松，花1小時59分19秒跑完10K，在限時兩小時前完成，她覺得過程順利輕鬆好玩，並透露邊跑邊腳痛，要減慢速度變步行。阿儀透露沿路好多人想跟她影相，為專心跑步沒有理會，又表示想見周潤發「集郵」。黃榕獲阿儀邀請跑10K，事前各自練跑，自爆因擔心遲到，兩人前一晚不敢睡覺，傾偈傾天光。

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