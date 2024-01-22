新歌探討過期愛情 林峯夫婦結婚4年冇大吵

【明報專訊】林峯新歌《無傷大雅》由吳林峰作曲、林寶填詞，表示吳林峰為他度身訂做情歌，風格跟過往作品不同。以前他的情歌都是撕心裂肺，激動又帶點悲情。今次新歌歌詞很簡單，講述一對情侶拍拖久了，彼此太過熟習，成為生活一部分和習慣，去到瓶頸位，選擇分開冷靜一段時間，看感情還可否繼續發展下去。

問他和太太張馨月結婚4年，感情如何保鮮？林峯認為不單止感情，生活上都要保持童心，對每件事情抱着正面和樂觀態度，互相有好的影響才能維持，「我和太太如正常夫婦相處，沒試過大爭吵」。

難忘輕易抱起娜姐

林峯透露灌錄《無傷大雅》很順利，但他還是主動要求再錄一次，因為吳林峰的歌不容易唱，有很多細膩位，「預了接受挑戰，以及嘗試未試過的風格和曲風，回家反覆聽，總覺得差咗啲，在表達方面未捉得準，聽落不舒服，所以主動要求再錄一次」。

林峯找來合作無間的周秀娜（娜姐）擔任MV女主角，「我和娜姐合作過拍戲和電視劇，加埋今次MV，我們三棲都合作過」。MV那個場景最難忘？林峯說：「抱起娜姐，她太輕了，輕而易舉就抱起她，事後我都叫她食番肥啲。」

計劃開巡迴演唱會

《無傷大雅》是林峯加盟華納唱片公司後推出的第4首歌，相隔長時間才出新歌。問他和華納會持續合作，還是合約快將屆滿不再續約？林峯沒正面回答，「好的合作伙伴，年期並不重要，開心的話就一直合作下去。很久沒出歌，之前疫情沒有辦法如期錄音。公司對我很好，給予很大空間，一直有傳demo給我，歌是要撞的， 公司很體諒」。

林峯之前在澳門舉行演唱會，會否移師香港開騷？他承認計劃舉行巡迴演唱會，最快今年年底，需時籌備和想多出幾首新歌，「演唱會除了歌曲，視覺都很重要，要有足夠時間籌備，下半年會將重點放在音樂」。說到他和楊茜堯日前為無綫《萬千星輝頒獎典禮2023》擔任頒獎嘉賓，大家都期待他回娘家拍劇，林峯表示順其自然。

記者：柯美

服裝：ithk

髮型：Keith Wong

化妝：Raymond Yip