《吸引力法則》泰星香港開騷扮機師 Jam撞樣吳卓羲 重演《衝上雲霄》

【明報專訊】泰劇《以你的心詮釋我的愛》男星Billkin（BK）、PP Krit（PP）去年來港舉行見面會，有內地粉絲投訴主持人Jon Jon不說普通話，鬧出歧視風波，隨後要換人；泰國BL劇《吸引力法則》主角陳耀傑（Jam）與宋君浩（Film）前晚在九龍灣國際展貿中心舉行粉絲見面會，未知是否汲取上回教訓，加上約八成觀眾來自內地，所以大會邀請精通泰、英、粵語及普通話的馬來西亞華裔藝人邱培聰擔任司儀，全程雙語廣播。

記者：蘇珮欣

Jam與Film分別穿露臂及Deep V裝登場，獻唱歌曲《True love》及《First love》，中途音響出問題，停頓了10多秒才重新開始。Jam表示非常開心見到大家，以普通話說：「我很想念你們，你們想念我嗎？」Film表示：「你們是最好的，好愛你們。」Jam稱日前穿無袖上衣出發，怕香港天氣清涼，臨時在機場添購外衣，差點誤了航班，結果抵港後發覺香港天氣不太冷。談到香港美食，他們賣口乖說「有粉絲的心就飽了」。適逢農曆新年將至，Jam與Film拿出揮春跟粉絲拜年，祝願大家「龍馬精神」及「龍年大吉」。

Film讚「靚仔過吳卓羲 」

清談環節二人被問到喜歡擁抱還是親吻？Film偏愛親吻，稱身體有許多不同部位可以惜，最鍾意親別人的額頭，台下觀衆要求即場示範，他即請粉絲重溫其劇集。Jam表示喜歡擁抱，因抱着對方就跑不掉，想親哪裏也可以，粉絲聞言即時尖叫。之後二人玩傳球及蒙眼猜道具遊戲，粉絲每次見到二人有身體接觸，即歡呼聲四起。

Jam表示想在港買限量版結他，清晨7時會到健身室操肌的Film則稱會去寺廟拜神。兩人抵港後品嘗了北京填鴨，因正在keep fit，不能大快朵頤，連最喜歡的紅豆鍋餅，也只可淺嘗一小塊。

接着Jam與Film為粉絲送上驚喜，換上飛機師制服，扮吳卓羲與馬國明，重演經典港劇《衝上雲霄》情節。其實Jam早被網民指跟吳卓羲撞樣，連Film也覺得Jam跟吳卓羲有幾分相似，但力撐拍檔「靚仔過吳卓羲 ！」讓Jam甜在心頭。活動尾聲，大會準備蛋糕送給下月8日29歲生日的Jam，他稱完全沒想過會提早慶祝生日，願望是每年都可以舉行粉絲見面會。最後二人合唱一曲《You can always count on me》作結。