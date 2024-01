《吸引力法則》泰星香港開騷扮機師 Jam撞樣吳卓羲 重演《衝上雲霄》

next

【明報專訊】泰劇《以你的心詮釋我的愛》男星Billkin(BK)、PP Krit(PP)去年來港舉行見面會,有內地粉絲投訴主持人Jon Jon不說普通話,鬧出歧視風波,隨後要換人;泰國BL劇《吸引力法則》主角陳耀傑(Jam)與宋君浩(Film)前晚在九龍灣國際展貿中心舉行粉絲見面會,未知是否汲取上回教訓,加上約八成觀眾來自內地,所以大會邀請精通泰、英、粵語及普通話的馬來西亞華裔藝人邱培聰擔任司儀,全程雙語廣播。

記者:蘇珮欣

Jam與Film分別穿露臂及Deep V裝登場,獻唱歌曲《True love》及《First love》,中途音響出問題,停頓了10多秒才重新開始。Jam表示非常開心見到大家,以普通話說:「我很想念你們,你們想念我嗎?」Film表示:「你們是最好的,好愛你們。」Jam稱日前穿無袖上衣出發,怕香港天氣清涼,臨時在機場添購外衣,差點誤了航班,結果抵港後發覺香港天氣不太冷。談到香港美食,他們賣口乖說「有粉絲的心就飽了」。適逢農曆新年將至,Jam與Film拿出揮春跟粉絲拜年,祝願大家「龍馬精神」及「龍年大吉」。

Film讚「靚仔過吳卓羲 」

清談環節二人被問到喜歡擁抱還是親吻?Film偏愛親吻,稱身體有許多不同部位可以惜,最鍾意親別人的額頭,台下觀衆要求即場示範,他即請粉絲重溫其劇集。Jam表示喜歡擁抱,因抱着對方就跑不掉,想親哪裏也可以,粉絲聞言即時尖叫。之後二人玩傳球及蒙眼猜道具遊戲,粉絲每次見到二人有身體接觸,即歡呼聲四起。

Jam表示想在港買限量版結他,清晨7時會到健身室操肌的Film則稱會去寺廟拜神。兩人抵港後品嘗了北京填鴨,因正在keep fit,不能大快朵頤,連最喜歡的紅豆鍋餅,也只可淺嘗一小塊。

接着Jam與Film為粉絲送上驚喜,換上飛機師制服,扮吳卓羲與馬國明,重演經典港劇《衝上雲霄》情節。其實Jam早被網民指跟吳卓羲撞樣,連Film也覺得Jam跟吳卓羲有幾分相似,但力撐拍檔「靚仔過吳卓羲 !」讓Jam甜在心頭。活動尾聲,大會準備蛋糕送給下月8日29歲生日的Jam,他稱完全沒想過會提早慶祝生日,願望是每年都可以舉行粉絲見面會。最後二人合唱一曲《You can always count on me》作結。