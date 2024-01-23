紅館騷間場短片玩咀嘴引全場尖叫 Twins互訴心底話感動爆喊

阿嬌（左）與阿Sa（右）稱Twins成軍22年沒拆伙很難得，不知何時是她們最後一次開演唱會。（攝影：劉永銳）

【明報專訊】Twins 14場紅館演唱會《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》前晚開鑼，蔡卓妍（阿Sa）與鍾欣潼（阿嬌）以多個造型亮相，包括青春、成熟、女人味配合不同歌曲主題，除了大騷舞技，間場短片亦邀得同門歌手客串，花盡心思，當中阿Sa、阿嬌化身電影《鐵達尼號》男女主角咀嘴一幕最震撼；兩人互訴心底話時忍不住雙雙灑淚，連台下好姊妹容祖兒也感動得淚流滿面，不過阿Sa特別為前日43歲生日的阿嬌慶生，但效果不似預期，令阿Sa一肚氣。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

Twins相隔9年再開騷，舞技明顯下過苦功，唱《愛情突擊》時被舞蹈員抱起旋轉，唱《千金》時，兩人更大跳華爾滋，她們說：「呢個係20周年演唱會，因疫情關係，所以遲咗兩年，呢幾年辛苦晒大家，希望大家可以盡情玩、盡情跳，大家去咗洗手間未，因呢個演唱會好精彩，無廁所位。」接着唱校園系列《眼紅紅》、《幼稚園》及《我們的紀念冊》。

穿黑色性感舞衣意態撩人

握手環節，Twins為免影響之後場次演出，呼籲觀眾先以酒精搓手，握手後兩人即為雙手消毒。Twins連換衫間場短片都認真製作，以多套電影做背景，邀得同門容祖兒、張敬軒、泳兒、李幸倪、關智斌及陳家樂等扮鬼扮馬登場，當中最震撼是阿Sa、阿嬌化身電影《鐵達尼號》男女主角咀嘴，惹全場尖叫。換上黑色性感舞衣的Twins連唱《女人味》、《星星月亮太陽》及《紅睡星》，在椅子上跳出意態撩人舞蹈。

出道22年再開紅館騷是奇蹟

唱畢《下一站天后》，兩人感觸稱出道22年還能在紅館開騷，覺得是奇蹟，又指一個組合多年沒拆伙很難得，也不知何時是她們最後一次開演唱會，阿Sa說：「你知啦！我哋兩個年紀都愈嚟愈大，已經唔係以前嘅𡃁妹仔，所以每次都好珍惜，唔知係咪最後一次。好奇怪，當我哋企埋一齊就好似返回年輕時候，好似無老過，大家嚟睇我哋都好似後生咗，我哋可能係傳說中長生不老藥，有得望就望多幾眼喇！」

台下容祖兒不停拭淚

演唱會不乏感動位，阿Sa、阿嬌互向對方說心底話，阿Sa說：「22年前想像唔到呢個係我哋嘅將來，從淚光中走到呢個年紀，但我知道無論開心或唔開心，喺人生風光時刻或低潮時期，無論邊個階段，我都知道你會同我一齊，多謝你呀鍾欣潼。」阿嬌說：「由細到大，我都唔係有自信嘅人，好多時遇到困難會逃避，但你就會走出嚟，幫我處理同支持我，有你喺我身邊，你嘅自信同開朗，係我學習對象，我以前做嘢成日半途而廢，唯一無放棄就係你嘅友誼，好感恩遇見你組成Twins，多謝你，蔡卓妍。」兩人淚灑當場，連台下的容祖兒也感動得淚流滿面，不停拭淚。

阿Sa祝壽大計不似預期

Encore環節，Twins以《丟架》、《多謝失戀》、《朋友仔》、《傷心情歌》、《女校男生》及《戀愛大過天》等串成medley。阿Sa為製造驚喜賀阿嬌43歲生日，先帶領全場大合唱生日歌，又安排觀眾舉起放在座位的顏色紙牌，原定會出現「GIL HBD」字樣，可惜觀眾未能配合，又有人將顏色紙牌互調，效果不似預期，氣得阿Sa向阿嬌道：「呢壇嘢我搞咗好耐，唔緊要，我拎張原圖你睇。」尾聲以一曲《風箏與風》作結。

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