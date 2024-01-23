呂爵安27歲生日 全場大合唱慶祝 為患癌粉絲媽媽打氣

【明報專訊】MIRROR成員呂爵安（Edan）前日（21日）在MIRROR第6場演唱會中度過27歲生日。

Edan是前晚演唱會彩蛋，出場時唱廣東話和英文版生日歌，搞笑自封「呂布仙尼」唱「happy birthday to me」，之後獲全場觀眾唱生日歌慶祝，接着隊長楊樂文（Lokman）捧着蛋糕跟其他隊友登場，他們一起為Edan慶生，壽星仔在台上吹蠟燭許願。

丈夫過身後患癌症

前晚Edan父母及妹妹捧場，唱完生日歌後，Edan提到一名患癌媽媽級粉絲的經歷，稱年前客串電影，現場有小演員是爵屎（粉絲暱稱），他的媽媽在場陪伴，故大家拍照傾談，知道對方是有10個孩子的大家庭，故留下深刻印象。幾個月前收到對方DM，說丈夫過身，又過一陣子，該媽媽患癌症第3期，Edan說：「我盡能力安慰佢，幾日前再收到呢位媽媽DM，佢話呢排病情無特別好轉，可能時間唔會剩低好多，想同佢小朋友一齊建立美好回憶，想睇MIRROR演唱會，問我可唔可以幫吓手。我即刻同公司講，幫佢哋搵飛，佢哋今（前）晚都喺度。」

Edan續道：「呢兩年諗好多人生嘅嘢，開心好唔容易，好多人生活喺苦難中，面對困難，甚至我都會覺得好攰，但呢件事提醒我一樣嘢，好想同呢位媽媽講，我覺得自己好幸運，我或我嘅兄弟一舉一動、一言一行，係可以畀到力量同支持人，只要有一日你哋仲需要我哋，而我哋仲畀到力量你，我哋都會繼續堅持落去。」然後獻唱《Again !》為該媽媽打氣，場面感人。

娛樂組