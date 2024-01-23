【娛樂場】龍年賀歲檔《飯戲攻心2》打頭陣 《家有囍事》4K修復版經典重演

【明報專訊】2024年龍年賀歲片陣容相當鼎盛，《飯戲攻心2》打頭陣上映，前年年黃子華、鄧麗欣、張繼聰、王菀之、林明禎和陳湛文主演的《飯戲攻心》因疫情改中秋檔上映，票房大收7700萬，成香港電影史上票房最高喜劇；今集「大佬」黃子華雖然缺席，但加了不少新演員包括魏浚笙、胡楓、羅蘭、黎彼得、謝君豪、米雪和蔣志光，依然令人期待。《盜月者》集齊男團MIRROR人氣成員盧瀚霆、呂爵安，以及姜濤特別演出，還有張繼聰和白只主演，電影在日本東京取景拍攝，相信「鏡粉」不會錯過。

影帝郭富城、任賢齊、林家棟主演的《臨時劫案》，三人造型充滿喜感，飾演賊頭的郭富城以哨牙look登場，再配合滿面鬚根和老土外套，有很大突破；其他還有西片《蜘蛛夫人》、內地片《紅毯先生》、動畫電影《鴨仔也移民》與《熊抱青春記》。

粉絲起哄追問購票安排

不過數集香港演員卡士之最，1992年由張國榮、周星馳、張曼玉、吳君如、毛舜筠、黃百鳴、陳淑蘭、李香琴與關海山等主演的《家有囍事》4K修復版，堪稱空前絕後組合，當年香港票房4900萬。

日前CinemaCity公布《家有囍事》4K修復版農曆新年間限定放映，未公布映期，已有粉絲起哄追問購票安排。經典賀歲片《家有囍事》今年上映32周年，被封為每年農曆新年必看電影之一，百看不厭。除電視台必播外，有不少影迷珍藏當年影碟。

有人對《家有囍事》劇情與對白倒背如流，例如戲中周星馳演的常歡患上「無定向喪心病狂間歇性全身機能失調症」，他跟張曼玉嘴到「巴黎鐵塔反轉再反轉」。飾演常氏三兄弟雙親的關海山和李香琴因停電無得睇電視情緒崩潰，高呼：「世界末日！慘無人道呀！」大哥常滿（黃百鳴飾）老婆程大嫂（吳君如飾）對的士司機講：「又係你呀，陳生！」，以及飾演「乸型」二仔常騷的張國榮說：「生仔好痛㗎。」還有陳淑蘭演大哥情婦，成功入屋後在牀上碌住唱：「金絲雀，金絲雀，不憂吃、不憂喝呀……」每個笑位可一笑再笑。一班《家有囍事》忠粉又可在戲院一起集體回憶笑住過年，賀電影32周年。

導演監督4K調色 畫面更細緻

《家有囍事》導演高志森親自監督管理4K調色，讓4K修復版影像畫面更加細緻鮮明。《家有囍事》4K修復版也會在台灣賀歲檔上映加長版。2016年《家有囍事》推出數碼修復版，當時有7分鐘未曝光絕密片段，講述程大嫂未原諒常滿，他連同弟弟常騷與常歡找尋，遇上程大嫂被賊人綁架，無厘頭展開一場常家三兄弟絲襪套頭，跟歹徒展開槍戰又爆炸戲；當年因韓國市場而加戲。今次台灣上映《家有囍事》4K數位修復加長版，片長1小時46分，香港則上映原裝版本。