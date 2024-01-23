11次入場打氣 男友球隊近全捷 樂壇天后Taylor Swift獲封MVP

Taylor Swift每次入場觀戰都落力為男友打氣，不論勝出後的擁抱、振臂高呼或驚訝O嘴，均可見她全程投入。（USA TODAY Sports）

【明報專訊】樂壇天后Taylor Swift香港時間昨早入場看美式足球員男友查維斯卻斯（Travis Kelce）所屬球隊肯薩斯城酋長在紐約對戰水牛城比爾，雖然入場時被部分主場球迷喝倒彩，但無礙她落力打氣的心情；球賽評述員更形容Taylor是酋長隊的MVP（Most Valuable Princess of Chiefs Kingdom），而且美媒統計她入場11次，酋長隊勝出8次，昨日亦再次奏凱，距離取得下月拉斯維加斯舉行的超級碗決賽入場券，只是一步之遙。

自從Taylor Swift與查維斯卻斯的戀情曝光，前者去年9月底首次入場觀戰，即提升肯薩斯城酋長隊球衣的銷量，刺激賽事直播收視上升，每次出現在貴賓廂座，其一舉一動均成為焦點；不過亦有球迷批評美式足球聯盟（NFL）鏡頭過分側重Taylor Swift，認為球賽焦點始終在球員身上。NFL其後解釋內容還是以球賽為主，同時指Taylor與查維斯的新聞已成為橫跨體育與娛樂的流行文化現象，而且對美式足球運動也帶來正面影響。

昨日水牛城比爾主場迎戰肯薩斯城酋長隊，Taylor Swift甫現身觀衆席即傳來歡呼聲，其後亦有討厭她的球迷大喝倒彩，不過見慣世面的Taylor笑容滿面，還向球迷送飛吻。最後肯薩斯城酋長隊以3分險勝。司職近端鋒的查維斯卻斯跟四分衛馬洪斯二世（Patrick Mahomes II），更刷新季後賽的達陣紀錄。昨日一戰效力費城老鷹的查維斯兄長積遜卻斯（Jason Kelce）亦有現身，跟Taylor一同為查維斯打氣，每次酋長隊得分，積遜即脫掉上衣歡呼。

球場對出Taylor歌曲主題美食

根據美媒統計，Taylor Swift入場11次，肯薩斯城酋長隊勝出8次，被認為是球隊的幸運之神；昨日連球賽評述員也形容她為酋長隊MVP，「看誰來了，那是Taylor Swift，MVP呢，酋長隊最有價值的公主」，還稱足球總有點幸運成分，希望她給查維斯卻斯及球隊帶來好運。事實上球賽前兩天，主隊水牛城比爾的場館餐廳，知道樂壇天后將大駕光臨，便宣布加推兩款以Taylor歌曲命名的美食，分別是Karma墨西哥餡餅和Bad Blood薯塊。

本月28日將對戰巴爾的摩烏鴉，如果肯薩斯城酋長隊能再取勝，便可順利參加下月11日在拉斯維加斯舉行的超級碗決賽，亦將會是酋長隊過去5年第四度進軍超級碗，並先後於2020及去年奪標。Taylor Swift下月7日會在東京巨蛋展開亞洲巡迴演唱會，連唱4場，剛好趕及11日返美觀戰。