【開箱】《逝者不安息》懸疑緊張掩蓋家庭悲劇

【明報專訊】上周舉行的艾美獎頒獎禮，影視串流平台Netflix奪獎總數僅次於HBO，近年兩台已成劇界亮瑜；其中Netflix為了維持內容質量，跟不少名監製、導演及作者簽訂合約，擅寫懸疑小說的美國作家哈蘭科本（Harlan Coben）正是其中之一，改編他小說的《逝者不安息》（Fool Me Once）今年元旦在Netflix上架，首周錄得3710萬觀看次數的亮麗成績，第二周亦蟬聯英語節目收視冠軍。

障眼法引導觀衆入迷宮

《逝者不安息》講述退伍軍人Maya的丈夫Joe被謀殺，疑兇仍未落網。Maya獲好友贈送隱藏監視鏡頭的數碼相架，放在仍牙牙學語的年幼女兒Lilly睡房內，某日赫然發現Joe出現在鏡頭前，並抱起Lilly玩耍，Maya大為驚訝，急問保母Izabella是否見過Joe出入，卻遭對方施襲。另一方面，Maya胞姊Claire數月前遭殺害，姐夫Eddie仍在傷痛之中，子女Abby和Daniel則極力想發掘母親死亡真相。

此劇共8集，一開始已使出障眼法，第一幕戲是營火會，幾名蒙面男孩疑似欺凌另一人；下一幕已是Maya出席丈夫喪禮，Joe母親建議她要見心理醫生之類，好好談自己的創傷，尤其她數月前才失去Claire，現在又目睹丈夫被殺。再之後就是Maya在閉路電視片段看到Joe「死而復生」，翻查衣櫃，片段中Joe所穿著的衣物亦失蹤，他是否仍在生？如果是，現在又身處何方，以及為何裝死？為免打擾觀衆追看雅興，難以進一步披露劇情，只能說編劇很聰明地把觀衆注意力跟着Maya的視線走，在想Joe與Claire的死是否有關聯，到劇終回想才知道有很大漏洞，被編劇愚弄了一回。其實當Maya發現Joe出現在閉路電視片段後，亦問過Lilly是否見過爸爸，她笑着搖頭；本來童言無忌，已說了答案，觀衆不願相信，因為編劇讓大家深陷滿布疑團的迷宮，緊張事態發展。如果有看過《鬼眼》，正是典型的懸疑設計，從主角布斯韋利士（Bruce Willis）的視角出發，雖然導演很早已對真相有種種提示，包括安排陰陽眼少年這角色，跟從布斯角度推進劇情卻成為最大懸念；《逝者不安息》不涉鬼神，但套路相近，而且到最後會發現根本是遇人不淑的家庭悲劇。

改編成不同國家劇集

扮演Maya的英國女星米雪基瑾（Michelle Keegan），憑肥皂劇《加冕街》成名，劇中講述她熟悉槍械且是退役軍人，敗筆在太漂亮苗條，欠缺說服力；飾演Joe的《哈比人》李察阿米蒂奇（Richard Armitage），則在Netflix另一改編哈蘭科本小說的《陌生人》擔正男主角，相對來說今次在《逝者不安息》戲分不多。

哈蘭科本筆耕多年，推出約30本小說，大部分是懸疑、罪案題材，十分適合串流平台模式，Prime Video去年便推出了其冠名劇《庇護所》（Shelter）。據悉哈蘭2018年跟Netflix簽了5年合約，前年10月再延長4年，酬勞數以百萬美元計，把旗下14本小說拍成電影或劇集，並兼任執行監製；2020年上架的英國劇《陌生人》正是合約生效後的第一部，同樣改編他小說的《失蹤疑雲》，2018年已在Netflix播出。雖然他的作品多以美國為背景，但Netflix改編其小說並已上架的《森中謎》和《守口如瓶》是波蘭製作；《第二聲鈴響》與《幽靈天使》分別來自西班牙和法國；《陌生人》、《最親密的陌生人》和《逝者不安息》，均以英國為背景，證明他的小說容易服水土，「改編」價值高。其實除了大批編劇人才，衆多不同類型的小說作者，也是歐美影視工業的強大後盾，華語世界又有哪些作者可以比肩？