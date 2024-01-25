王浩信姚子羚否認新劇淪「炮灰」 相隔17年回娘家 陳浩民喜新知舊雨合作

姚子羚（左）和王浩信（右）否認以「泡詼」暗諷新劇，只是希望觀眾一邊食飯，像「泡」茶去煲此套走「詼」諧路線的《狀王之王》。（攝影/記者：林蘊兒）

【明報專訊】王浩信、姚子羚、陳浩民、陳楨怡、王子涵與海俊傑等主演的《狀王之王》，張達明監製、林子聰任總導演，下周一（29日）無綫首播，昨日出席宣傳活動。臨近新春，一班演員齊玩寫大字遊戲，王浩信與姚子羚合力寫「泡詼（諧音炮灰）」，疑玩食字嘲新劇變「炮灰」；兩人解釋希望觀眾一邊食飯，像「泡」茶去煲此套走「詼」諧路線的喜劇。陳楨怡與陳浩民則寫「Jeng（正）」和「絕」，陳楨怡拋書包說新劇「正絕人寰」，引眾演員哄堂大笑。

記者：林蘊兒

王浩信與姚子羚受訪時稱，寫大字「泡詼」只為《狀王之王》搞噱頭，希望切合此喜劇引大家開心。曾是無綫親生仔的王浩信自去年約滿後，有網民諷刺他失寵，主演劇集由台慶劇變成炮灰劇。他表示全交公司安排，認為只要是好劇集沒有分檔期，加上臨近農曆新年，《狀王之王》很適合觀眾看，開心有氣氛。

無懼跟張達明比較

王浩信稱和姚子羚近年同樣少拍古裝或民初劇，相信有一定新鮮感，「首次剃頭演宋世傑，又要男扮女裝，化了妝都幾靚女，直情驚艷。姚子羚則女扮男裝黐鬍鬚，她還會扮少爺調戲我」。監製張達明曾演宋世傑，王浩信不怕觀眾拿來比較，大家版本不同，很感激張達明拍攝時的指導。

陳浩民舉家回流香港

陳浩民相隔17年再演無綫劇，劇中飾演狀師陳夢吉。他稱對上一部已是2008年播出的《搜神傳》，今次多得張達明和林子聰穿針引線，機緣安排回娘家拍劇，至於會否陸續再拍，笑言要視乎收視才決定，「我本人無論在任何地方拍劇也沒有所謂，我的心從未離開無綫，能與新知舊雨合作，似舊生會聚會，感到熟悉又親切」。

陳浩民不覺得《狀王之王》是「炮灰」劇，認為喜劇是長青且歷久不衰，「新劇查案又有搞笑情節，內容很精彩，有機會開續集」。他透露由於想小朋友學好廣東話，因此決定舉家回流香港居住。

陳楨怡為角色首嘗針灸

陳楨怡提到劇中飾演從外國回流的中醫及解剖師，認為角色上與自己有些相似，都是說話夾雜中英文。為演角色更神似，她親身體驗針灸乘機偷師，「在橫店拍劇時，人生第一次看中醫把脈和針灸，當時感覺好驚。拍此劇最大難度是要忍笑，經常要死忍以免NG」。陳楨怡劇中與姚子羚爭風呷醋爭王浩信，稱現實中稱從未試過與別人「爭仔」，深信此事不會發生。至於有否試過被兩男同時追求？她說：「沒有，可能我樣子比較惡，男仔都被嚇走。」