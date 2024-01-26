自爆烏龍拉錯票失無綫新人獎 姚焯菲唔覺被冷待

【明報專訊】姚焯菲（Chantel）推出新歌《初心小島》，約50名小菲象（粉絲暱稱）夾份出資為偶像新歌應援造勢，前晚於電車上舉行小型派對，開心同遊電車河，她感謝粉絲愛戴。有傳Chantel因續約問題，失落無綫《萬千星輝頒獎典禮2023》最具潛質新人，敗給同是《聲夢傳奇》出身的鍾柔美和冼靖峰，惹粉絲替她不值，她被指因此有離心，遭公司冷待。Chantel表示失落獎項沒有不開心，解釋是自己烏龍拉錯票，強調公司好惜和投放很多資源給她。

記者：林蘊兒

Chantel前晚包到冚出席電車派對，天氣嚴寒無損她興奮心情，透露首次參加電車派對，感激粉絲愛戴，出錢又出力精心安排，「上次出歌，他們為我安排搭水晶巴士，今次坐電車，又安排小食和影相環節。我知籌備活動過程，有遇到麻煩，很佩服、欣賞和多謝粉絲為我付出，會跟他們影相留念回饋。換轉我是粉絲，未必肯咁做」。Chantel為報答粉絲，承諾推出更多新歌，兼顧學業同時，盡量抽時間在社交網更新動向和間中開直播。

強調受公司寵愛

近日有傳Chantel因續約問題遭無綫冷待，失落《萬千星輝頒獎典禮2023》最具潛質新人，她為此事不開心，粉絲也替偶像不值。Chantel解釋是她一時大意擺烏龍，導致拉票失敗所致，「之前在公司的盆菜宴，呼籲大家拉票時，講錯自己有份爭飛躍進步女藝員，其實我不在該候選名單，粉絲以為我冇份入圍最具潛質新人，錯過了，沒有為我投票，結果所得票數很低。我真的沒有不開心，知公司一直好惜我，好滿意公司為我投放的資源，例如去年曾在兩個國家拍MV，又任我嘗試不同歌曲風格」。Chantel安撫粉絲，呼籲大家不必替她擔心，希望新一年繼續努力，爭取好成績。

炎明熹心痛粉絲冒寒探班

此外，Chantel所屬女團After Class隊友炎明熹（Gigi）近日伙李爾晨、麥玲玲、海俊傑、張美妮與林子超等拍攝無綫音樂劇《戀上西沙》，日前在西貢有「天空之鏡」之稱的泥涌石灘拍外景。她以民族少女風及牛仔型格裝束亮相，當日氣溫雖未算太低，但陰天和不時下毛毛細雨，加上頗為大風，不用埋位時，她即穿上超厚長外套保暖。

由於天公不作美影響拍攝進度超時兩小時，Gigi看到大班Gi炎粉（粉絲暱稱）冒寒等候，感不好意思，完成拍攝馬上拿着大聲公向粉絲問好和致歉。