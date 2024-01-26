【娛樂場】《反貪風暴之加密危機》 吳卓羲難忘封街high爆飛車

【明報專訊】「反貪風暴系列電影」以廉政公署（ICAC）打擊貪污為主題，2014年拍攝首部《Z風暴》，之後有《S風暴》、《L風暴》、《P風暴》，以及《G風暴》。最新一部由吳家偉執導、林德祿和黃子桓監製、吳卓羲、馬志威、張建聲、蘇皓兒、栢天男、陳欣妍等主演的《反貪風暴之加密危機》，現已上映。吳卓羲首次加盟《反貪》系列，笑言想不到做ICAC打得多過做警察，不過最重要拍得他有型。

調查主任智鬥幕後黑手

故事講述廉政公署總調查主任駱一峰（吳卓羲飾）受署長命令成立一支特別小組，調查某銀行高層利用加密幣造市的貪污案件。駱一峰找到蓋幣的交易平台軟體設計師徐心（蘇皓兒飾）幫忙，希望可以利用高科技進入平台搜尋。一查之下發現銀行的財政早已滿目瘡痍，把嫌疑人鎖定為一名銀行高層，過程中，被調查者遭神秘人襲擊，廉署臥底探員被毆打至昏迷、嚴重受傷。這時候銀行主席宋子文（張建聲飾）亦遭綁架，綁匪高調將綁架片段放上網引來公眾關注，更要求以造市案有關的蓋幣做支付工具，因種種巧合，令駱一峰相信造市案幕後黑手與綁匪為同一人。商業犯罪變成刑事罪案，廉政公署誓全力緝兇。

吳卓羲飾演的駱一峰為人冷靜細心，工作狂的他為調查真相不惜一切。片中動作連場，他難忘其中一場在中環封路拍飛車戲，「中環封路飛車好刺激，加上借了很多名車，拍攝時相當興奮，因為平日不會站在告士打道中心，很難得因工作有機會踏足一些平日不能踏足的地方來拍攝」。

吳卓羲除特別多打鬥場面外，戲中亦艷福無邊，周旋陳欣妍飾演的下屬兼前女友Hailey和徐心，徐心表面是塔羅牌師傅，實質是專業黑客。

陳欣妍唔識打 將勤補拙

陳欣妍演的ICAC調查員，性格聰明又打得，她花了不少時間為角色預備，「深知自己在動作方面不是做一次就OK的人，現場的動作都是即學即做，所以我一定會在拍攝前或其他演員試做的時候就同步跟住做，人哋做一次之後，我在旁練10次」。