被取笑舞步老套 甄子丹︰與女兒合作要排龍尾

【明報專訊】甄子丹、陳伊霖、許俊豪及葉泓聲等昨日到中環出席服飾店開幕活動。甄子丹表示喜歡穿牛仔褲，因容易襯衫，家中儲有近50條，「我年紀大兼不捨得掉去，就儲埋一堆衫褲，加埋有過千件，打算捐些出去。戲服都有收藏，不過是近10年的事，遺憾不是一開始拍戲就儲，很多戲服都很有價值！」

甄子丹現忙於拍電影《誤判》，希望農曆新年前拍竣收爐，「我拍戲很挑剔，慢工出細貨，近年重質多於量，不過無論怎樣，農曆新年一定休息跟家人共度」。談到女兒甄濟如在樂壇發展，問父女可有合作機會？甄子丹表示年輕人有自己想法，他不敢畀意見，「費事被她詐型。（嫌老套？）後生有後生想法，她笑我仲跳緊數十年前電影《情逢敵手》的舞步。（會否為女兒作曲？）肯畀我作先得，我等她邀請，她想跟很多人合作，我要排隊兼排到最尾！（媽咪畀意見就不詐型？）開心她似媽咪那麼靚和高，工作方面跟我一樣有原則、有要求，追求完美」。

陳伊霖怕傳緋聞 放棄應智越

陳伊霖之前被指小三，介入應智越（細貓）與模特兒女友Kero的感情，遭網民攻擊後，休息了一段時間重新出發，將於下月推出新歌《單戀物語》。她表示緋聞造成傷害，對其事業有影響，以後無論異性和同性都保持1.5米距離。她稱與細貓已沒聯絡，怕被外界議論，「經過此事不敢聯絡對方。（朋友都做不成？）朋友關係，沒見一段時間就無。（放棄對方？）還可以點」。

記者︰柯美

攝影︰劉永銳

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