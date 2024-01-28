黎諾懿慰問陳敏之 盼盡快離開傷痛 龍婷不知戰友曹敏寶梁浩銓傳緋聞

【明報專訊】黎諾懿與龍婷昨日到深水埗出席活動，陪長者及單親人士食團年飯。黎諾懿表示會親自下廚為家人炮製團年飯，年廿七收爐，與家人到北海道滑雪度歲，「讓兒子嘗試滑雪，但我年紀大又有舊傷患，只會在旁監督」。問到當上飲食集團股東，是否賺到盆滿缽滿過肥年？他說：「我蝕了你們不知，飲食業是差啲，唯有做直播幫補，不過我睇好過完年市道會向好。」對於好友陳敏之的母親血癌病逝，黎諾懿稱有慰問對方，「始終最親的人走了，要給她一點時間，我們成班好友都會撐，希望她盡快離開傷痛」。

龍婷表示喜歡有家庭氛圍的活動，亦注重農曆新年，會多陪伴父母，「農曆新年是新一年開始，團聚好緊要，過年過得好才有好發展，特別是龍年，我是龍婷嘛！更重視這一年發展」。她表示平時喜歡煮飯，廚藝了得，只要食過的中餐都會煮。可希望找到另一半為對方下藝？她笑說：「其實見爸爸媽媽食得開心已很滿足。有無好介紹？」有提議在《中年好聲音》成員中選擇，她搖頭稱工作很忙，沒想過拍拖，「這方面可遇不可求。（已有追求者？）粉絲就有」。

提到《中年好聲音》成員曹敏寶與梁浩銓傳緋聞，兩人各有家庭，前者有一子一女，後者承認跟懷孕太太關係出現問題，暫時分開居住，但跟曹敏寶無關。對於戰友的緋聞，龍婷表示不知情，「好少留意新聞，我們經常見面，個個都好熟、好friend」。可留意兩人特別親暱？她說：「呢樣嘢我唔知，我們見面都是比賽或工作，我對這些事沒什麼興趣，問我邊度食和玩就有興趣。」

記者：林祖傑