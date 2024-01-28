新冠疫情中環旺角取景 預告片現雨傘運動 妮歌潔曼新劇香港下架惹揣測

【明報專訊】金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）2021年8月新冠疫情期間乘坐私人飛機來港拍攝劇集《外籍人士》（Expats），獲豁免檢疫，曾引起風波；《外》劇原定本月26日在影視串流平台Prime Video（PV）播放首兩集，香港地區用戶卻未能欣賞，甚至相關頁面亦消失，據《法新社》報道，未知是否跟劇中出現雨傘運動畫面有關。本報向商經局及電檢處查詢，相關部門有否禁止美國網絡電視劇集《外籍人士》在港上映及其理據，政府發言人昨（27日）回覆，提到現時《電影檢查條例》只規管電影上映，不適用於串流或互聯網平台；又稱不評論個別商業機構的營運安排。

《外籍人士》改編自香港出生韓裔美籍作家李倫京（Janice Y. K. Lee）小說《The Expatriates》，2017年計劃開拍，妮歌潔曼監製及主演，翌年亞馬遜買下播放權；《別告訴她》美籍華裔王子逸（Lulu Wang）2019年底加盟，除了監製，還身兼編導兩職。2021年中宣布《處處藍天》韓裔女星柳智英、《愛你的凱蒂》莎拉雨布魯（Sarayu Blue）、《芝加哥醫情》美籍日裔男星高田拜恩（Brian Tee）、《雪花高離奇命案》積侯斯頓（Jack Huston）等參演；同年8月，妮歌潔曼從澳洲悉尼乘私人飛機抵港。

2021年來港拍攝 免檢疫惹爭議

《外籍人士》開鏡期間正值香港新冠疫情，妮歌潔曼和團隊被指獲港府豁免檢疫；妮歌從悉尼啓程，當地正爆發Delta變種病毒，因此惹來非議。時任商務及經濟發展局長邱騰華稱港府運用《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章）容許製作團隊5人豁免檢疫，強調豁免檢疫者來港前須接種疫苗，抵港後14日內接受不少於3次檢測、在指定地方逗留，以及向當局提交日程作查檢及監察。《外》劇2022年12月煞科，當時王子逸在社交網發文稱《外》劇拍了500天，其間面對不少挑戰，要感激很多人。去年12月，預告片段曝光，可見中環、維港、旺角等香港街景；據悉岑樂怡、王君馨、柯煒林、陳慧珊和姜麗文等港星有份客串，但預告片段只有岑樂怡的鏡頭，另外亦有2014年雨傘運動的畫面。去年9月，首輪發放的劇照所見，有柯煒林與岑樂怡雨中撐傘，前者拿着黃絲帶，但現於Prime Video官網，再找不到該劇照，僅IMDB等影視資訊網站仍保留。

政府：不評論個別商業機構營運安排

《外籍人士》共6集，原定1月26日在Prime Video先播首兩集；《法新社》報道，亞馬遜官網稱《外》劇全球播放。之前搜尋Prime Video，見到相關頁面及預告片段，但前日登入帳戶，已再不見該劇資料，據悉台灣、泰國等地則能收看。報道亦指下月16日播出的第5集，出現香港2014年雨傘運動的畫面。《法新社》報道稱聯絡了亞馬遜，但截稿前仍未回覆。本報向商經局及電檢處查詢，相關部門有否禁止美國網絡電視劇集《外籍人士》在港上映及其理據，政府發言人昨回覆，提到現時《電影檢查條例》只規管電影上映，不適用於串流或互聯網平台；又指不評論個別商業機構的營運安排。

串流平台Disney+香港平台去年2月《阿森一族》（The Simpsons）其中一集突然下架，據悉該集其中一句對白嘲諷中國以強制勞動營逼迫未成年人從事手機生產工作，稱之為「中國的奇蹟」。

有彈有讚 妮歌演出被指沉悶

《外籍人士》以在香港生活的3名外籍女性為主軸；講述Margaret（妮歌潔曼飾）丈夫Clarke（高田拜恩飾）駐港工作，兩人本育有兩子一女，1年前Margaret帶同子女及保母Mercy（柳智英飾）到旺角購物，其間拖着兩名男孩的Mercy接聽電話期間讓Gus走失，從此下落不明。Hilary（莎拉雨布魯飾）跟Margaret本是鄰居兼好友，但Gus失蹤後，兩人漸行漸遠，加上失蹤事件，Hilary丈夫David（積侯斯頓飾）牽涉其中。另一方面，David與Hilary因生育問題意見分歧，前者與Mercy結識後，發展婚外情。首兩集3女各有戲分，Mercy從紐約來港，生活逼人，還因為照顧孩子了得，引起Margaret注意及聘用。本是建築師的Margaret不想留港，除了不喜歡這城市，也討厭犧牲事業變成家庭主婦，對於兒子跟菲籍女傭更親近，也令她不悅。Gus失蹤後，她在九龍租住單位，有時會離開家人獨自到那裏避世。

爛番茄網站綜合31篇有關《外籍人士》的評論文章得出74%成績。其中《衛報》指「妮歌潔曼是同代最沉悶的演員」；《彭博》亦彈《外》劇沉悶及蒼涼，又稱岑樂怡扮演的Charly是「唯一令人難忘的本地人角色」；《時代》雜誌則指王子逸製作了一齣值得細味的劇集。