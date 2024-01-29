不介意未婚妻黑歷史 李龍基：我愛佢就夠

【明報專訊】73歲李龍基的36歲未婚妻王青霞（Chris）近月是非纏身，除被指疑學歷造假、畫作屬淘寶貨、借錢不還兼失蹤，更疑於2018年結婚，但同時跟李龍基發展，向李龍基派「綠帽」。李龍基對此力撐未婚妻及否認傳聞，強調跟Chris感情未受影響，繼續出雙入對參加飯局。

自爆有黑材料冇被摷出

李龍基前日現身好友胡楓（修哥）的社交平台開腔回應事件。修哥問李龍基：「近來謠言滿天飛，你諗法係點？」李龍基說︰「講真，每個人都有佢嘅過去，好多人摷佢嘅黑材料畀我睇，OK，我諗佢有佢嘅過去。我都有黑材料，但係冇人摷出嚟咁解咋嘛！不過千祈唔好摷呀，只不過我真係覺得，人一定有個程序，過去嘅由得佢過去。佢成日同我講『我以後會乖乖哋』，咁就得啦，唔需要太多，以後乖乖哋就OK。只要我哋知道，Chris愛我，我愛佢就足夠。」

美國飛行學校稱無就讀紀錄

昨日又有報道Chris自稱曾入讀的美國飛行學校Pacific States Aviation表示沒有她的就讀紀錄，Chris證書上簽名的導師Rashid Yahya稱對她沒印象，或考慮採取法律行動。

Chris曾表示2017年完成北京航空航天大學EMBA課程，但該校的經濟管理學院教職員表示EMBA課程已在2016/17年度停止招生，最後一屆EMBA課程是在2015年開學，該名教職員稱對Chris沒印象。報道指北京航空航天大學目前正放寒假，2月中開學後才可正式核實身分。

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