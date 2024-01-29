【娛樂場】《2024風生水起》各區「尋龍」增財運 林盛斌夫婦帶驗孕棒求添丁秘笈

育有4子女的林盛斌（左）與太太承認恨再追B。

【明報專訊】薛家燕（家燕姐）形象開心有福氣，連續多年主持無綫賀年節目，做過多輯《新春開運王》系列，大談過年注意事項，又有堪輿學家講解生肖與該年運程，農曆新年期間帶給觀眾不一樣的資訊和歡樂。

家燕姐今年伙「東張女神」陳懿德、許文軒與徐文浩主持全新賀年節目《2024風生水起》，偕堪輿學家李丞責與麥玲玲師傅走訪香港九龍新界，解構各區風水格局，指點觀眾龍年行運秘笈，實行「區區行大運」，以及為嘉賓藝人加強運勢。

傳授龍年拜神妙法

《2024風生水起》今晚首播，本周李丞責先後走訪元朗、北區、北角與港島南區，麥玲玲則為林盛斌伉儷、何依婷、吳幸美與朱咪咪指點迷津。

李丞責跟元朗大地主安德尊，在區內大派揮春向街坊送祝福外，還到不同店舖為大小老闆提供龍年生意暢旺貼士。他會教大家如何深入北區「尋龍」，增強龍年財運，並在「龍王廟」即場傳授龍年拜神妙法，並講出今年拜神的兩大好日，教大家拜神必備物件。

林盛斌想追B湊「五福臨門」

嘉賓林盛斌育有4子女，與老婆黃乙頤帶驗孕棒向麥玲玲追問龍年添丁可能，嚇得家燕姐不懂如何反應，場面爆笑。談到想龍年添丁原因，林盛斌直認：「5個先好，五福臨門吖嘛。」麥玲玲聞言稱林盛斌耳仔屬「雙珠朝口」，是典型「多仔公」面相；加上老婆面相極度旺夫兼有子女運，二人要在龍年添丁絕對如虎添翼。當麥玲玲講到下巴面相時，眾人搞笑不約而同圍攻林盛斌的「四下巴」，她還分享為何龍年特別多人追B之謎。

推介最適合買彩券投注站

除李丞責與麥玲玲每集都會亮相，還有另外3名堪輿學家主持不同環節，包括元海的「元來家家有天機」、唐碧霞「龍年帶富碧人來」和黃楚淇「新春『關』心你」。當中黃楚淇的「『關』心你」除介紹關公與拜關公要訣外，還推介龍年三大開運外賣，當中一款大人細路都喜歡。

唐碧霞會推介全港最適合買彩券的投注站，並分享龍年12生肖開運數字。元海則分享家居天機，教觀眾找出龍年家居正財位和如何以蔬菜催旺正財位，還有指出家居偏財位。

《2024風生水起》 1月29日晚起10時30分翡翠台播映