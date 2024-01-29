辛丹斯電影節閉幕 Netflix斥資1.3億買驚慄片

【明報專訊】羅拔烈福（Robert Redford）有份創辦的辛丹斯電影節，今年剛好40年，已成為美國最大型的獨立電影節，歷年發掘不少影壇生力軍。影視串流平台AppleTV+2021年以辛丹斯影展舉辦以來的破紀錄價錢2500萬美元，買入《心之旋律》版權，開啓了進軍奧斯卡之路；昨日閉幕的辛丹斯除了公布得獎名單，Netflix斥資1700萬美元（約1.3億港元）買入驚慄片《It's What's Inside》，成為今年該影展最大額的成交。

重拍法國片《閃亮的歌聲》的《心之旋律》，2021年在辛丹斯電影節登場，吸引AppleTV+出價2500萬美元買下獨家版權，破了影展的銷售紀錄，翌年在奧斯卡捧走最佳電影、改編劇本及男配角3獎。據美媒Hollywood Reporter報道，雖然是編劇及演員兩公會罷工後的首個辛丹斯影展，但市場反應一般。

奧巴馬長女瑪利亞參展

《社交網絡》謝西艾辛堡（Jesse Eisenberg）身兼編導演監4職的《A Real Pain》，伙拍《傳媒家族繼承人》視帝基倫高堅（Kieran Culkin）主演，講述一對表兄弟在祖母過世後到了波蘭踏上尋根之旅，在影展捧走劇本獎，結果被迪士尼子公司Searchlight以1000萬美元（約7800萬港元）購入版權。《餘波》女導演美瑾柏克（Megan Park）新片《My Old Ass》，由《罪犯艾蜜莉》奧比帕沙（Aubrey Plaza）主演，則被亞馬遜和美高梅以1500萬美元（約1.17億港元）買走。不過出價最高的是Netflix，斥資1700萬美元（約1.32億港元）買入驚慄片《It's What's Inside》，故事講述一對感情欠佳的情侶參與舊同學的婚前派對，當久未露面的同學現身，舊仇怨浮面，情况開始顯得歇斯底里，此片預計今年稍後時間在Netflix上架。有業內人士分析，去年在辛丹斯放映的澳洲恐怖片《手靈》（Talk to Me），成本僅450萬美元，被拍攝《奇異女俠玩救宇宙》的A24買入版權，去年7月暑假檔上映，結果全球收超過9100萬美元，成為A24歷來最賣座的恐怖片，亦是該公司最賺錢的電影亞軍，隨即拍板開拍續集；未知《It's What's Inside》會否有相近運氣。

過往辛丹斯影展甚少電影放映後觀衆會起立鼓掌，今年不論是《A Real Pain》、喜劇《My Old Ass》，還是《左兩爸右兩爸》韋費路（Will Ferrell）參與的紀錄片《Will & Harper》，均贏得起立鼓掌的喝彩。另外，美國前總統奧巴馬的長女瑪利亞（Malia Obama）2021年從哈佛大學畢業後，即投身影視圈，曾為Prime Video《嗡嗡作響》擔任編劇，執導的短片《The Heart》今年在辛丹斯放映，自然成為傳媒的焦點。據報她十分勤力，除了傳媒訪問，亦到高中跟學生討論寫作、創作和執導電影。未知是否今年是辛丹斯40周年的關係，不少在這影展起步的導演回歸，包括出席了開幕晚會的《奧本海默》基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）、《情留半天》李察連卡特（Richard Linklater），以及《盜海豪情》史提芬蘇德堡（Steven Soderbergh），後者更帶來新片《Presence》，距離他的處男導演作《性感的謊言》亮相辛丹斯，已是35年前的事。

入圍奧斯卡導演奪兩獎

另一方面，前日大會亦舉行頒獎禮，艾莉珊迪娜拉歌拿沙（Alessandra Lacorazza）執導《In the Summers》，講述兩姊妹每年暑假會到新墨西哥州與喜怒無常的父親一起生活，贏得評審團大獎及導演獎。觀衆投票的最受影展喜愛獎則落在紀錄片《Daughters》身上，該片講述華盛頓監獄一個特別企劃，讓4名囚犯可跟年幼女兒共舞。今年奧斯卡最佳短片，除了台灣《金門》獲提名，美籍台灣導演王湘聖（Sean Wang）亦憑《婆婆跟外婆》入圍，首次拍攝劇情長片《Didi》（弟弟）的王湘聖，更在辛丹斯捧走戲劇觀衆獎及評審團特別獎。故事講述易受影響的13歲美籍台灣少年，學會踩滑板、跟女孩調情及如何愛惜自己媽媽這些家人都不會教曉他的事情。據悉片中大部分演員是素人，陳冲亦有份參演。