【開箱】《和我老公結婚吧》復仇改命 朴敏英減磅演病人

【明報專訊】韓劇《金秘書為何這樣》女星朴敏英前年被爆搭上隱形富豪姜宗賢，後者涉嫌詐騙，身家來歷成疑。事件曝光後，朴敏英火速表示與姜宗賢分手，形象卻受損，遭質疑「拜金」。朴敏英沉寂兩年，早前復出拍劇，主演有線頻道tvN新劇《和我老公結婚吧》，香港觀衆可透過影視串流平台Prime Video欣賞。《和》劇開播前外界看淡，不過復仇情節大快人心，在韓國收視節節上升，最高錄得9.3%，助朴敏英挽回名聲。

感覺「狗血」 細節有趣味

《和我老公結婚吧》改編自同名網絡小說，講述姜智媛（朴敏英飾）癌症末期，發現丈夫朴敏煥（李伊庚飾）與閨密鄭秀敏（宋昰昀飾）出軌，朴敏煥並替姜智媛買了巨額保險，最終慘遭朴鄭二人殺害。身世坎坷的姜智媛奇蹟回到10年前，展開新的人生，並遇上「富三代」劉志赫（羅仁宇飾）及初戀情人白恩浩（李起光飾）。姜智媛決定改寫悲慘命運，向丈夫及「小三」復仇。

近年韓國有不少愛情復仇劇，如《夫妻的世界》、《再婚上流》及《完美的結婚公式》等，雖然感覺「狗血」，但情節大快人心，觀衆百看不厭。《和我老公結婚吧》亦有狗血情節，還結合奇幻重生元素，有點像李準基主演的《Again My Life》及宋仲基《財閥家的小兒子》。《和》劇姜智媛從2023年回到2013年，在食品公司是中層員工，與同事朴敏煥拍拖。後者大花筒，當正姜智媛「提款機」，令她欠下不少卡數。不過姜智媛利用已知「歷史」炒股翻身，游說上司投資當年寂寂無聞的串流平台Netflix，還利用社交媒體趕走惡頂上司，這種機智復仇過程，頗有趣味。

姜智媛改變命運的過程並不容易，後來發現只要有人「拿走」即將在她身上發生的事，便可迎來不一樣的命運。於是決定將自己不幸的命運全推給鄭秀敏，促成鄭秀敏與朴敏煥結婚，將噩夢般的婚姻轉到鄭秀敏身上。鄭秀敏相約姜智媛出席舊同學聚會，後者不想出席，姜求學時期曾遭鄭秀敏誣陷搶走男友白恩浩，因而被同學欺凌。其實白恩浩從未與鄭秀敏拍拖，而且鍾情的是姜智媛。鄭秀敏假裝是姜智媛最好朋友，卻誘導其他人孤立她，還覬覦其男友及才能。

靠BTS相認 惹起粉絲關注

《和我老公結婚吧》目前播至第8集，有兩個驚喜轉折位；第4集講姜智媛原本的人生與食品集團部長劉志赫不相熟，但「重生」後，劉志赫經常主動接近女方，原以為劉志赫只是喜歡姜智媛，原來他也是從2023年回到2013年，雙方均不知對方穿越回到過去，直至第6集尾聲，兩人談及喜歡男團防彈少年團（BTS），姜智媛稱最愛BTS的歌曲《Dynamite》，劉志赫則最愛BTS的《Spring Day》，兩人口快快說2013年尚未推出BTS歌曲，才驚覺對方來自未來。這橋段在網上掀起熱議，也吸引不少BTS粉絲關注《和》劇，帶挈收視上升。

男女配反派搶鏡 復仇合理

另一方面，男女配角搶鏡；朴敏煥是百分百「渣男」，一直視姜智媛為好欺負、聽話的結婚對象，對她呼之則來揮之則去，暗裏嫌棄她老土、沉悶，朴敏煥還要好色、欺善怕惡，集「賤男」性格於一身。鄭秀敏外表清純、楚楚可憐，其實攻於心計，充滿野心兼拜金，利用美色達到各種目的，兩大反派夠討厭，讓觀眾邊罵邊看，姜智媛的復仇計劃更顯得合情合理。

朴敏英首次演「復仇女王」效果不錯，為角色大幅減重至80磅扮癌症病人，犧牲甚大；她沒有板起面孔復仇，也沒有使用暴力，而是對自己好一點，不再逆來順受，或配合他人而活，惹起共鳴之餘也有正面信息。