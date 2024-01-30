VIXX香港騷即學廣東話 「大癲」變「Nike」

【明報專訊】韓國男團VIXX前晚在旺角麥花臣場館舉行演唱會；成員弘彬與Ravi先後退團，N早前稱忙於拍劇暫不參與VIXX巡唱，其餘成員Leo、Ken及Hyuk相隔7年再次來港開騷。

VIXX演唱會前晚8時開始，原定演出約100分鐘，唱18首歌曲，成員先後6次在台上與粉絲閒聊，傾談近1小時，結果演出2小時40分鐘才結束。VIXX成員表示很掛念香港粉絲，稱每次來港，粉絲均很熱情。Hyuk笑言粉絲年紀應該不輕，不知是否仍有熱情？粉絲即歡呼回應。三子提早拜年，用廣東話說「新年快樂」，輪流講「我好掛住你哋」、「我愛你哋」、「勁呀」及「世一」等，但把「大癲」說成「Nike」。

VIXX分享在港期間趣事，Ken稱大部分時間在酒店房休息，看電影、漫畫及排練音樂劇，但仍品嘗了港式點心及韓式拌飯，隊友聞言追問Ken為何在港吃韓式拌飯，Ken稱想嘗嘗香港韓式拌飯如何，又指拌飯不合他口味，賣口乖稱香港粉絲才是他杯茶。Hyuk稱吃了燒賣，還透露父母同行，「父母多年前來港新婚旅行，這是他們相隔多年故地重遊」。Leo大讚香港夜景及街道漂亮，不過閒聊時不小心倒瀉咖啡，被隊友要求獨自到台邊喝。

安歌環節三子齊齊落台與粉絲近距離接觸，大讚好可愛，稱留下美好回憶，永遠難忘。

記者：蘇珮欣