【開箱】黃明志新歌《龍的傳人》掀熱話 獲邀倫敦演出

【明報專訊】馬來西亞男歌手黃明志2021年推出歌曲《玻璃心》，MV在YouTube頻道上架兩周即突破2000萬次瀏覽，至今累積逾7100萬次點擊；上周五（26日）晚他再接再厲在YouTube推出賀歲歌《龍的傳人》MV，至昨晚上架3天，錄得超過270萬次瀏覽，還在標題明示「被禁就聽不到了」，此言不知是刺激流量的噱頭，還是有預感內容踩界會被迫下架。黃明志是鬼才無誤，新歌有意無意觸及過去10日的網絡熱話，「抽水」速度快過晴天林，而且連結了遠在英國、外號Dr K的鋼琴家Brendan Kavanagh；後者本月20日在倫敦聖潘克拉斯站（St. Pancras）直播演出期間，遭幾名手持中華人民共和國國旗的男女，要求Dr K刪除他們的鏡頭，結果爆發罵戰，並召警到場。

侯德健《龍的傳人》家傳戶曉

《龍的傳人》早有同名歌曲，台灣音樂人侯德健包辦曲詞的最家喻戶曉；根據網上資料，侯德健受1978年美國政府宣布與「中華台北」斷交激發，創作《龍的傳人》，先後由李建復、張明敏及關正傑翻唱。侯德健1989年在天安門廣場跟劉曉波、周舵和高新絕食，其後被禁足內地；2011年於北京鳥巢舉行的滾石唱片30周年演唱會，侯跟李建復壓軸登場唱出自己的名作。黃曉明、鍾漢良等在央視春晚曾獻唱此歌，侯版《龍的傳人》毫無疑問是得到認證的愛國歌曲。黃明志版本旋律不及侯版激情澎拜，加入饒舌元素，感覺較現代；歌詞則如前作《玻璃心》，parody（戲仿）或抽水、惡搞，從來是黃的風格。若聽了會生氣，因為對號入座；聽了會心微笑，因為意在言外。黃版《龍的傳人》MV開頭玩戲仿，深綠色熒幕出現「公映許可證」，跟足內地電影片頭，但細心看電審科字是「第8964號」，標誌由龍頭變了小熊。至於跟黃明志一起演出的男子，則身穿龍袍疑扮演皇帝角色，不過臉容戴上打了格的疑似小熊維尼面具。歌詞一開始便是方言「老鐵們」（意指老朋友），再來內地網絡用語「雙擊666」（意指給你點個讚你很棒），還叫「慕洋犬、反賊、曱甴都給我進來」。副歌部分大多重複「人人都是龍的傳人」或「一輩子的祖國人」。至於「仇日反美是我的責任，到YouTube留言罵假新聞，兄弟情深留島不留人，然後都跑去變Singaporean」等歌詞，到底陳述事實，還是誇大其辭，正回應了前述個人感受有否對號入座的問題。

為什麽文首說黃明志《龍的傳人》觸及過去10日的網絡熱話；首先，歌曲開首與結尾的男聲，疑似透過人工智能深偽技術製造出來，恰巧上星期美國樂壇天后Taylor Swift的不雅照在社交網瘋傳，正是受這種新科技所苦，白宮發言人也形容情况令人擔憂。另外，上周美國金草莓爛片獎公布入圍名單，《小熊維尼：血與蜜》獲5項提名，該片去年突然取消在港上映，當時發行商未有交代原因；其時電影、報刊及物品管理辦事處回覆傳媒表示，有關香港戲院安排哪些已獲發核准證明書的電影，處方已向有關影片申請人發出核准證明書，在其院內上映純屬其商業決定，電影報刊辦不作評論。金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）主演新劇《外籍人士》（Expats）2021年來港取景，製作團隊5人獲豁免檢疫，當時惹來非議，該劇原定上周五（26日）在串流平台Prime Video上架，當日港區該平台卻劇蹤杳然，惹來揣測是否與劇中出現2014年雨傘運動鏡頭有關。商經局及電檢處回覆，「不評論個別商業機構的營運安排」。以上兩個例子發生在香港，但來自大馬的黃明志，安排《龍的傳人》MV穿龍袍男子戴上打格疑似小熊維尼面具，以及帶有「被禁」的焦慮，是否也受到影響？

艾頓莊贈鋼琴與衆同樂

《龍的傳人》歌詞唱道，「遙遠的東方有一群人，心在祖國，人在倫敦」，不知是否讓Dr K有同感，前日在黃明志的YouTube頻道留言，稱很喜歡其新歌，並邀請黃到英國一起拍片。兩人將來可會在Dr K與手持五星紅旗者衝突的倫敦聖潘克拉斯站一起jam歌？其實Dr K直播演出的鋼琴，由英國殿堂級歌手艾頓莊（Elton John）所饋贈，有其親筆簽名，還寫有「享受這鋼琴，是一份禮物」。歷來不少名人在該處表演，包括《侏羅紀公園》謝夫高拔林（Jeff Goldblum）、美國男歌手John Legend等；贏得多個格林美音樂獎的Alicia Keys上月才在那鋼琴前自彈自唱。他們透過音樂把公共空間化為瞬間的藝術天堂，誰也沒想過會惹起紛爭，艾頓莊大概也沒想過自己的鋼琴會連上本毫無關係的東西方音樂人。