堅持以平凡闖出不凡 洪嘉豪遭喪鬧 抗拒被封「港版木村」

【明報專訊】洪嘉豪將於4月首踏紅館開騷，堅持以自己的平凡名字，為演唱會命名《洪嘉豪Kaho Live 2024》，想透過什麼都平凡過人的他鼓勵大家。入行5年的他貫徹始終，行不改名、坐不改姓，保持神神化化樂天性格，享受為大家帶來歡樂。出道時曾被封「港版木村拓哉」的洪嘉豪不認同自己跟木村拓哉似樣，更希望大家不要再講，因為被鬧褻瀆「神靈」木村大神。

記者：林祖傑

洪嘉豪解釋以自己名字為演唱會命名，是想藉此鼓勵一下平凡的人，「覺得自己是平凡的人，總多過覺得自己好特別，一直有人話洪嘉豪這個歌手唱歌普普通通、樣又普普通通，連個名都普通過人。香港十大最多人用的男仔名，一定有嘉豪份，但我想藉自己這平凡名字，鼓勵大家不要因父母在你出世時，改了這個名或生得你好普通，而受到限制，若這樣想就什麼都做不到，不能成大器」。

洪嘉豪切實用一個平凡名字，在不平凡的地方舉行演唱會，「就是想講，我得，其實大家都得」。即使名字平凡，他從沒有考慮改名，「簽約公司出道之前，的確有同事叫我改一個藝名，但我堅持不改，因為爸爸媽媽改了個名給我就要用，亦都有一個大家見到這麼普通的名字，都會諗起我的目標」。

自嘲性格「黐黐哋」

出道時曾獲封「港版木村拓哉」，洪嘉豪卻不太認同，「出道時有人咁樣講，但這一刻大家不要再講，已經畀人鬧，褻瀆了『神靈』木村大神，我本人都很鍾意木村，不會認同自己似他，根本一啲都唔似，見到有啲網民好得意，話我似電視劇《真情》的『木村』楊英偉先生，我覺得呢個幾好，幾搞笑」。不過被封「院長」，他則欣然接受，樂於繼續神神化化，「覺得自己這種神化不是很crazy，我都有反思，點解受訪時成日都響度搞笑，黐黐哋成日講埋啲無厘頭嘢，是否要收斂一下，不要常常表露出來？要正經一點，真的攝高枕頭諗過，其實能帶給大家歡樂，都是一種福分，所以不應該放低這一面，認真時認真，可以玩的時候就盡量開心」。

會跟陳蕾訴心事

入行5年，第二次舉行個人演唱會，洪嘉豪已升呢到紅館開騷，他不覺很犀利，因好友張天賦（MC）很快已經去到這位置，「自問沒有MC的天資，出道時公司問我有什麼目標，我一嚿飯咁，話5年可以在麥花臣開到一個演唱會就好，開到紅館騷對我來講已經有突，今個騷要報答大家支持」。他承認和MC雖然算friend，但和年紀相若的陳蕾友情不同，「坦白講，張天賦有心事不會同我講，我有心事可能會找陳蕾傾訴，但我知道如果有什麼事，張天賦一定會幫我，男人都在心中」。

承認歌藝不及MC

由出道至今，常被拿作和MC比較，洪嘉豪承認感煩厭，「其實有人問過我，經常被比較會否不開心，坦白講，唱歌方面我真的冇得同佢比，都好希望有一日自己唱得好似佢咁叻。有諗過是不是應該不開心？其實也不是，我也有些長處他沒有，只是大家優點不同，有時都會諗如果他唱我的歌會怎樣唱，雖然咁講好老土，但我都在他身上學到嘢，最近大家都很少見，但一見依然感情不變，正面講希望大家繼續努力互相學習，雖然有時我問他嘢，他會答得好hea，但這是他的性格，不需要不開心」。

化妝：Circle Chong

髮型：Haysses Ip @ HAiR

服裝：I.T